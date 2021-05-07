Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1435
ALTIN
484.654
DOLAR
8.2722
STERLİN
11.5165
EURO
9.9849
Sözleşmeli personel alınacak
Sözleşmeli personel alınacak
Gelir paylaşım işi ihalesi
Gelir paylaşım işi ihalesi
34 öğretim üyesi alınacak
34 öğretim üyesi alınacak
Mesire Alanı Kiraya Veriliyor
Mesire Alanı Kiraya Veriliyor
14 adet ticari taksi hattı satılıyor
14 adet ticari taksi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Eskişehir'deki Odunpazarı Modern Müze’ye uluslararası ödül

07 Mayıs 2021 Cuma 13:46
1 Okunma
Eskişehir'deki Odunpazarı Modern Müze’ye uluslararası ödül

ESKİŞEHİR - Eskişehir’de, iş insanı ve koleksiyoner Erol Tabanca tarafından dünyaca ünlü Japon mimar Kengo Kuma’ya yaptırılan ve açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştirdiği Odunpazarı Modern Müze (OMM), Avrupa Müze Forumu'nca (EMF) '2021 Avrupa’da Yılın Müzesi Ödülleri'nde 'özel takdir ödülü' kazandı.

Eskişehir’de, 2019 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi Odunpazarı Evleri'nin bulunduğu bölgede, iş insanı ve koleksiyoner Erol Tabanca tarafından yaptırılan ve ünlü Japon mimarlık ofisi Kengo Kuma and Associates'in (KKAA) tasarladığı müze, Avrupa’dan bir ödüle daha layık görüldü. Son 4 yılda ziyarete açılmış ya da geniş çaplı dönüşüm geçirmiş olan müzelerin değerlendirildiği ‘Avrupa’da Yılın Müzesi Ödülleri (EMYA) 2021’ kapsamında OMM'ye, yenilikçi bakış açısı geliştiren ve diğer Avrupa müzelerine örnek olabilecek müzelere verilen 'özel takdir ödülü' verildi.

Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019 yılının Şubat ayında yaptığı müze, ilk yılında 166 bin 321 ziyaretçi sayısına ulaşırken, koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılmıştı. Müze, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından '2019 yılı özel ödülü'ne layık görülürken, geçen yıl da İngiltere’de düzenlenen 'Museum+Heritage Awards' kapsamında ‘yılın uluslararası projesi’ seçilmişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Odunpazarı Modern MüzeUluslararası ödülEskişehir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Troya destanı, Avrupa Yılın Müzesi Özel Ödülü'nü getirdi
Troya destanı, Avrupa Yılın Müzesi Özel Ödülü'nü getirdi
“ANNE” Öyküsü NFT teknolojisi ile yaklaşık 10.300 dolar bedelle satıldı!
“ANNE” Öyküsü NFT teknolojisi ile yaklaşık 10.300 dolar bedelle satıldı!
Hülya Kaçan
Hülya Kaçan
Halil Ayyıldız, ‘Toplumsal Alzheimer’ adlı kitabını anlatıyor
Halil Ayyıldız, ‘Toplumsal Alzheimer’ adlı kitabını anlatıyor
NİRAN ÜNSAL’DAN İŞARET DİLİYLE  ‘VAY’
NİRAN ÜNSAL’DAN İŞARET DİLİYLE  ‘VAY’
IŞIL YÜCESOY’DAN SEZEN AKSU SOKAĞI’
IŞIL YÜCESOY’DAN SEZEN AKSU SOKAĞI’
7 KADINDAN ‘ÇİZGİNİN ÖTESİNDE’ SERGİSİ
7 KADINDAN ‘ÇİZGİNİN ÖTESİNDE’ SERGİSİ
BAKANLIKTAN SİNEMA SEKTÖRÜNE DEV DESTEK
BAKANLIKTAN SİNEMA SEKTÖRÜNE DEV DESTEK
KARAGÖZ VE HACİVAT SOSYAL MEDYAYA TAŞINDI
KARAGÖZ VE HACİVAT SOSYAL MEDYAYA TAŞINDI

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma