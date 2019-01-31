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Ersoy: 2023 hedefimiz 70 milyon turist

TÜRKİYE Turizm Yatırımcıları Derneği 30. Yıl buluşması ve ödül töreni Şişli'de bulunan bir otelde gerçekleştirildi. Geceye, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve çok sayıda iş adamı katıldı.

Ersoy: 2023 hedefimiz 70 milyon turist

TÜRKİYE Turizm Yatırımcıları Derneği 30. Yıl buluşması ve ödül töreni Şişli'de bulunan bir otelde gerçekleştirildi. Geceye, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve çok sayıda iş adamı katıldı.

31 Ocak 2019 Perşembe 09:43
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Ersoy: 2023 hedefimiz 70 milyon turist

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Öncelikli amacımız hızlı olmak ve daha büyük hedeflere koşmak. Göreve geldikten sonra özellikle vurguladığım bir şey var turizm gelirlerini yükseltmek. Eğer bunu sürdürebilir şekilde devam ettirebiliyorsanız, değerlidir. Turizm deyince akla insan geliyor. Gelirlerimizi arttırdıkça elde ettiğimiz gelirlerin çok büyük bir kısmını insan kaynağına yatırım için harcamamız gerekiyor. Gelir arttırmamızın en önemli etkenlerinden birisi tesislerimizde iyileştirmeler yapmaya devam etmemiz ki, gelir artışlarımız devam etsin." dedi.

"HEDEFİMİZ 70 MİLYON TURİST"

Bakan Ersoy, "Bu sene 45 milyon turist ağırlayacağız inşallah. Önümüzdeki ayda rakamlar açıklanacak. Bunun yaklaşık 5 buçuk 6 milyonu yurt dışında yaşayan Türkler, gerisi yabancı turistler. 2023 hedefini de revize ettik. Artık 50 milyon değil 70 milyon hedefliyoruz. 70 Milyon rakamında ben bir sıkıntı görmüyorum. Önemli olan gelirlerimizi hızlı bir şekilde aynı doğrultuda arttırmamız. Burada 70 milyar dolar bir hedef koyuyoruz. Turizm gelirleri yüksek olan ülkelere baktığımızda kişi başı gelirleri yüksek ülkeler olduklarını görüyoruz. Bu ülkeler; Amerika, İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan, Singapur ve Dubai. Bunların bir ortak özelliği var turizmi geliştirmişler. Hızla hem turist sayılarını hem de turizm gelirlerini yükseltmişler. Bir şeyleri kalıcı yapmak istiyorsak bizim de bu fonu çok kısa bir sürede hayata geçirmemiz gerekiyor. Bununla ilgili yasal çalışmaları tamamlamak üzereyiz. Son kez Sivil Toplum Kuruluşu üyelerinden bir görüş aldıktan sonra eksik kalan yönümüzü tamamlayarak Turizmde istediğimiz yere geleceğiz." Şeklinde konuştu.

"VALİLİKTE TURİZM ŞUBE HAZIR"

Törende konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, “Turizm polisi ile ilgili sayıyı 250'e çıkaracağız. Tarihi yarımadada yani valiliğin içerisinde İl Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü mekânını bugün ayarladım. Tahsis ettik. Yarın Şube Müdürümüz göreve başlayacak. Kapalıçarşı, Mısır Çarşısı değil bütün alışveriş merkezlerimizde bize emanet olan ve ne kadar kalırsa kalsın turistin kendisini ülkesinden daha güvenli bir şekilde, İstanbul'dan hoşnut bir şekilde ayrılmasını amaçlıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Gecede Yol gösterenler, Zamana Meydan Okuyanlar, Sınırları Aşanlar, İz Bırakanlar ve Altın Adımlar olmak üzere 5 farklı kategoride 81 kişiye ödül verildi. Ödül takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çekildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
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