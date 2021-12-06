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ERSİN FAİKZADE - BÜYÜK KULÜP KONSERİ

“Prenses Süreyya” kitabının yazarı Ersin Faikzade’nin konserinde İran’lı dostları da bulundu.

06 Aralık 2021 Pazartesi 19:37
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ERSİN FAİKZADE - BÜYÜK KULÜP KONSERİ

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Türkiye’nin en köklü ve elit kulübü özelliğini taşıyan Büyük Kulüp’de, iftiharla sunduğu İstanbul’da uzun zamandır beklenen “Ersin Faikzade” konserini 4 Aralık Cumartesi akşamı muhteşem sahnesi ile gerekleştirdi.

Ersin Faikzade’nin heyecan ile beklenen Büyük Kulüp Konseri cemiyet hayatını biraraya getirdi. Kulüp’te sahne alan sanatçı muhteşem sahnesi ile herkesi büyüledi. Dünya Barış Elçisi ve Türkiye’nin Elmas Çocuğu olarak tanınan uluslararası yardım gönüllüsü “Prenses Süreyya” kitabının yazarı Ersin Faikzade’nin konserinde  İran’lı dostları da bulundu.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Ersin FaikzadeBÜYÜK KULÜP KONSERİBüyük Kulüp
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