Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,007.55
ALTIN
798.67
DOLAR
13.85
STERLİN
18.83
EURO
15.70
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Sözleşmeli Personel alacak
Türkiye İnsan Hakları ve...
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak
İstanbul Sağlık ve Teknoloji...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler...
Dicle Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Dicle Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

ERSİN ALOK’TAN YENİ KİTAP

Türk Fotoğrafının ilklerinden ve önemli değerlerinden Ersin ALOK’un ‘Prens Adaları’ adlı kitabı çıktı.

06 Ocak 2022 Perşembe 17:32
177 Okunma
ERSİN ALOK’TAN YENİ KİTAP

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Altı yıllık çalışma sonucu tamamlanan kitabın en büyük özelliği  bütün bina fotoğraflarının vinç ile çekilmiş olması.  Adalarda tam olarak görülemeyen  ahşap binaların  ilk kez bu açılardan çekilerek yapılan çalışması Alok’un kitabında  yer alıyor.


Usta fotoğraf sanatçısı Ersin Alok  binaların tarihi ve mimari sitilizasyonunu geniş bir çalışma yaparak kitabına yansıtmış.
Bugüne kadar basılı 24 kitabı bulunan sanatçının son kitabı ‘Prens Adaları’  yeni yılın ilk günlerinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.  

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Ersin AlokYeni KitapERSİN ALOKTAN YENİ KİTAPPrens AdalarıKitapönce VatanNEDRET HOTUN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AKBANK KISA FİLM FESTİVALİ JÜRİLERİ AÇIKLANDI
AKBANK KISA FİLM FESTİVALİ JÜRİLERİ AÇIKLANDI
‘BENDEN NE OLUR?’ 14 OCAK’TA VİZYONDA
‘BENDEN NE OLUR?’ 14 OCAK’TA VİZYONDA
İKİ KADIN SANATÇIDAN ‘TANIDIK CEPHELER’
İKİ KADIN SANATÇIDAN ‘TANIDIK CEPHELER’
“Genç Dönem” Sergisi
“Genç Dönem” Sergisi
FANTASTİK TARZIN EN İDDİALISI
FANTASTİK TARZIN EN İDDİALISI
Selimiye Camisi meydanında çıkan tarihi kalıntılar, arkeopark haline getirilecek
Selimiye Camisi meydanında çıkan tarihi kalıntılar, arkeopark haline getirilecek
2022 ALTIN KALEMLER İLKBAHAR PLAKET ÖDÜLLÜ ŞİİR YARIŞMASI BAŞVURUSU ve ŞARTLAR
2022 ALTIN KALEMLER İLKBAHAR PLAKET ÖDÜLLÜ ŞİİR YARIŞMASI BAŞVURUSU ve ŞARTLAR
9 bin yıllık höyükteki kazı çalışmalarında 900'ün üzerinde eser tespit edildi
9 bin yıllık höyükteki kazı çalışmalarında 900'ün üzerinde eser tespit edildi
Emel Karabay’dan “Herkes Kendi Şarkısını Söyler”
Emel Karabay’dan “Herkes Kendi Şarkısını Söyler”

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma