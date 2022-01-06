ERSİN ALOK’TAN YENİ KİTAP

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Altı yıllık çalışma sonucu tamamlanan kitabın en büyük özelliği bütün bina fotoğraflarının vinç ile çekilmiş olması. Adalarda tam olarak görülemeyen ahşap binaların ilk kez bu açılardan çekilerek yapılan çalışması Alok’un kitabında yer alıyor.



Usta fotoğraf sanatçısı Ersin Alok binaların tarihi ve mimari sitilizasyonunu geniş bir çalışma yaparak kitabına yansıtmış.

Bugüne kadar basılı 24 kitabı bulunan sanatçının son kitabı ‘Prens Adaları’ yeni yılın ilk günlerinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.