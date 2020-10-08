ERSİN ALOK ‘BENİM MESKENİM DAĞLARDIR’ SERGİSİ İLE BURSA’DA

NEDRET HOTUN

BURSA - Fotoğrafın Duayen ismi ERSİN ALOK’un “Benim Meskenim Dağlardır” fotoğraf sergisi Engin Özendeş’in kuratörlüğünde 7 Ekim Çarşamba günü Mysia Fotoğraf Müzesi’nde izlenime sunuldu.

Serginin açılışı Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in katılımı ile pandemi koşullarına uygun olarak az sayıda ziyaretçi ile gerçekleşti.

60 yılı aşkın süredir fotoğraf sanatına gönül veren sanatçı Ersin Alok ‘Dağların Efendisi’ olarak anılıyor. Değişik coğrafyalarda ve zamanlarda çekilen dağ fotoğrafları, fotoğrafseverlerin ilgi odağı olmuş durumda. Sergi 31 Ocak’a kadar sanatseverler tarafından görülebilecek.