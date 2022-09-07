EROL EVGİN İLE 100. YIL COŞKUSU

HABER: NEDRET HOTUN



On Binlerce Kişi Tek Yürek Oldu

Büyük Zafer’in 100. yıl dönümünde “Mustafa Kemal’i Gördüm Düşümde” temalı konseriyle İstanbullularla buluşan Erol Evgin, Kurtuluş Savaşı’ndan günümüze uzanan dönemi; şarkılar, türküler ve anekdotlar eşliğinde anlatırken, meydanı dolduran on binlerce kişi tek yürek oldu.

Erol Evgin'in: “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm kahramanlarımızı saygı, sevgi, minnetle anıyoruz” sözleriyle tamamladığı konseri, “10. Yıl Marşı” ile sona erdi.