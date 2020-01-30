Erkek Psikolojisi Kitabının İmza Gününe Büyük İlgi

HABER: NEVAL KÜTÜK



Bireysel gelişimde büyük farkındalık yaratan yazarın 65. Kitabı olan Erkek Psikolojisi, erkeği bedensel ve zihinsel koşullanmaların ötesinde, objektif, tarafsız, derinlemesine analizlerle ve tüm çarpıcı gerçekliği ile anlatıyor. Okurların, yazarın geniş yankı uyandıran “Kadın Psikolojisi” kitabı sonrasında heyecanla beklediği kitabı Erkek Psikolojisi, çok konuşulacak ve çok okunacak bir kitap! AZ yayıncılıktan çıkan kitap, erkeği tüm yönleri ile anlamayı sağlayacak ve ikili ilişkilerdeki tüm çatışmaları çözecek çok önemli ipuçları içeriyor. Kaçırmayın!

Kitaplarında şaşırtıcı bir sadelik ve akıcı bir anlatıma sahip olan, günümüzün en sıra dışı yazarlarından Manaf, Yaratıcılık, Aşk, Zekâ, Başarı, Mutluluk, Öfke, Sevgi, Nefret, Devrim, Hırs, Şöhret, Siyaset gibi insana dair hemen her konudaki 65 kitabıyla, her kesime hitap ediyor.

Kitap Arka kapaktan:

Bu kitapta erkek psikolojisinin nasıl işlediği derinlemesine incelenmektedir. İkili ilişkilerde özellikle erkeklerin psikolojik bakış açısı kadınlar tarafından anlaşılmıyor ve ilişkiyi zora sokuyor. O yüzden bu kitapta erkek psikolojisi tüm çıplaklığıyla masaya yatırılmaktadır.

Erkek psikolojisine dair merak edilen bütün konuların özü burada sunulmaktadır. Aslında çoğu erkek kadından ne istediğini gerçekten de bilmez ve bir robot gibi davranır. Çünkü içgüdülerinin ve onların neden olduğu duygularının farkında değildir.

Bu kitapta erkek psikolojisi her yönüyle ele alınmaktadır. Çocukluk, ergenlik, flört, evlilik, babalık, yaşlılık vs. dönemlerinde erkek psikolojisinin çalışma prensipleri açıklanmaktadır. Ama bu konuda en çok merak edilen kadınlarla iletişimdeyken meydana gelen erkek psikolojisidir.

Bir erkeğin ilişki içindeki davranışlarının ana nedeni temel içgüdüdür. Bugüne kadar erkek psikolojisi konusunda yazılanlar yeterli değildir. İşte bu kitap oluşmuş boşluğu dolduracak ve erkek psikolojisinin bilinmeyen yönlerine ışık tutacaktır.

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