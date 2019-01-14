Erdoğan Akduman’dan yeni kitap: “İçimdeki eylem planı”

İSTANBUL / AZİZ KARATAŞ

Ünlü senarist ve yazar Erdoğan Akduman, son kitabı ‘İçimdeki Eylem Planı’ ile geçtiğimiz gün yeniden okuyucuları ile buluştu.

Üç Kişilik Dünya, Güz Gülleri ve Üvey Baba gibi birçok efsane dizinin senaryosunu kaleme alan Erdoğan Akduman, bir okul öğretmeninin çarpıcı olaylar nedeniyle hayatının beklenmedik noktalara ulaşmasını anlatan yeni kitabı, ‘Cenevre Fikir Sanat Yayınevi’ imzasıyla raflardaki yerini aldı.

Okurları tarafından büyük ilgi gören kitap, satış noktalarında yok sattı.

KİTAP HAKKINDA

Öyle Gittiler ki...

Milletveli olma hayaliyle yola çıkan ama hırsızlığı meslek olarak seçmek zorunda kalan Cemal ile ilerici bir kadın olan Tanju'nun aşkı ve sonuçları...

Çeşitli psikolojik sorunları bulunan, tutkuyla annesine bağlı Emre ile temizlik işçisi bir babanın kızı Hazan'ın aşkı...

Bu dört kişinin birbirleriyle kesişen hayatları...

İçimdeki Eylem Planı

Bir ilkokul öğretmeninin çarpıcı olaylar nedeniyle hayatının beklenmedik noktalara ulaşması...

Çocuklukta uğradığı tecavüz ve sonuçları. Delikanlılık ve olgunluk çağlarında akıl almaz maceralar ve aşkları...

İnsan hayatında algıların neler yaptırabileceği...

ERDOĞAN AKDUMAN KİMDİR?

Tiyatroya Ankara’da, Halkevi tiyatro kurslarına katılarak başladı. Daha sonra İstanbul Belediye Konservatuarı tiyatro bölümünde okudu.

Kent Oyuncularında profesyonel oldu. Aynı dönemde usta yönetmen Atıf Yılmaz’ın asistanı olarak sinemaya adımını atmış oldu.

Bize özgü tiyatro ve oyunculuk üzerine araştırmalar yaptı. Bunun sonucu olarak geleneksel gösteri sanatlarımızdan olan MEDDAH’lığı çağdaş tiyatro anlayışı içinde yeniden biçimlendirerek Erol Toy’un yazdığı metinden hareketle yorumladı ve tiyatro sahnesine taşıdı. Bu oyunu aralıklarla on yıl oynadı. Türkiye ve Almanya turnesi yaptı.

Halk Oyuncuları kurucular kadrosunda oyuncu olarak yerini aldı. Epik tiyatroyu savunuyordu. Halk Oyuncuları’ndanayrılarak üç arkadaşıyla birlikte Ankara Birliği Sahnesi’ni kurdu. Daha sonra sırasıyla Çağdaş Sahne, Öncü Sahne ve Ankara Sahnesi’ni kurdu.

Ankara Birlik Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Ercan Yazgan Tiyatrosu’nda konuk oyuncu olarak görev aldı.

Bakırköy Belediye Tiyatrosuna girdi. Son olarak Devlet Tiyatrolarında görev aldı ve buradan emekli oldu.

Oyuncu ve yazar olarak ödüller aldı.

Sanat yaşamını oyuncu, yazar, yönetmen ve eğitmen olarak sürdürmektedir.

Oynadığı tiyatro oyunları:

Babayiğit, Öteye Doğru, Evin İçi, Jul Sezar, Vanya Dayı, Hamlet, Fadik Kız, Küçük Devler, Karakolda, Ver Elini Yeni Dünya, Deli İbrahim, Alis Harikalar Diyarında, Bir Aşk Hikâyesi, Teneke, Komisyon, Asiye Nasıl Kurtulur, Adam Adamdır, Meddah, Dokumacıların İsyanı, Büyük Gösteri, Kan Çiçekleri, Akıllı Adamın Deli Anıları, Savunma, Zilli Zarife, Mine, Sayenizde Efendim, Sevdalı Bulut. Machbet, Bir Düzensiz Hikâye (Meddah)

Yönettiği oyunlar:

Dokumacıların İsyanı, Büyük Gösteri, Kan Çiçekleri, Akıllı Adamın Deli Anıları, Meddah, Bir Düzensiz Hikâye (Meddah), Sevimli Oyuncaklar (Çocuk filmi)

Yazdığı oyunlar:

Büyük Gösteri, Akıllı Adamın Deli Anıları, Bir Düzensiz Hikâye (Meddah), Parçalanma

(Not: “Parçalanma” oyunu halen, Ankara Simurg Oyuncuları tarafından sergilenmektedir.)

Atıf Yılmaz’a asistanlık yaptığı filmler:

Pembe Kadın, Ölüm Tarlası, Kozanoğlu, Köroğlu

Oynadığı film ve dizi filmler:

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Balatlı Arif, Göç, İş İştir, Kadınlar İçin, Sis, Deniz Kızı, İnatçı, Kumar, TV. İçin Meddah, Ateş Üstünde Yürümek, Şaban Askerde, Bay Kamber, Hastane, Üç Kişilik Dünya, Raptiye, İlişkiler, Babba.

Yazdıkları çekilen film ve dizi film senaryoları:

Üç Kişilik Dünya (13 bölüm), İlişkiler (107 bölüm), TV İçin Meddah, Raptiye (9 bölüm), Düşler (4 Bölüm), Güz Gülleri (8 Bölüm), Üvey Baba (14 Bölüm), Keje (10 Bölüm), Oyun Bozuldu (Film), Hesaplaşma (Film), Sevginin Böylesi (Film), Şahin (Film), Durduramadım(Film), Kin ve Gül (Film), Janjan (Film), Şarkılar Susmasın (Dizi Film), Sevgi Bağlayınca (Dizi Film).

Yayınlanan kitapları:

“Üç Devrimci Tiyatro Bir Meddah” Anı kitabı. Ayrıntı Yayınları-Haziran 2016

“Öyle Gittiler ki…” Roman. Cenevre Fikir Sanat Yayınları-Kasım 2016 - “İçimdeki Eylem Planı” Roman. Cenevre Fikir Sanat Yayınları-2018