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ERDAL AYNA SİHİRLİ ANAHTAR İÇİN YÖNETMENLİK KOLTUĞUNDA

Dizi ve sinema sektöründe son zamanlarda oynadığı projlerde gösterdiği başarılı performanslarıyla daha sık gündeme gelen  Erdal Ayna, çocuklar için Yönetmenlik koltuğuna oturdu.

27 Nisan 2021 Salı 17:08
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ERDAL AYNA SİHİRLİ ANAHTAR İÇİN YÖNETMENLİK KOLTUĞUNDA

FUNDA AKOSMAN ERMAN

İSTANBUL

Akdeniz Üniversitesi Konservatuvarı bölüm başkanı Birgül Yeşiloğlu Güler'in yazdığı Sihirli Anahtar oyunu Diyarbakır Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelenmeye hazırlanıyor. Erdal Ayna'nın oyunun yönetmenliği için bir süredir memleketi bulunuyor. Kadrosunda Tiyatro ve Sinema müdürü ve aynı zamanda oyuncu olan  Handan Ekici 'nin yanısıra Rezan Kaya, Özgür Kılıççı, Selcan Hafız, Ali Babat, Ayşe Taylan, Sehl Sevgili , Muaz Sevgili, Defne Melek Gür, Mehmet Ali İpek, Uğur Erol, Mehmet Özeren, Mehmet Ali Bozkurt ve Mert Melik Can ve Gökçe Berra Kaplanoğlu rol alıyor. 

Oyunun dram turjisini Ruknettin Gün yardımcı yönetmenliğini Dicle Çapanoğlu, Müziklerini Ümit Pektaş ve Alper Durmaz, Koreografilerini Abide Bulut,  Kostüm tasarımını Hacı Gezer yaparken Dekorunu Hacı Ayer ve İlyas Yalçın yapıyor.

Prömiyer tarihinin 19 Mayıs olarak belirlendiği Sihirli Anahtar oyunu mutluluğun ve sevginin yasaklandığı Mutsuzluklar ülkesinin sihirli kapısını açma görevini alan Pafi ve Pufi'nin başına gelen bir dizi masalsı  macerayı konu alıyor.  Oyun, sevginin açamayacağı kapının olmadığını, iyilik ve kötülük savaşında iyinin her zaman galip geleceğini anlatıyor.

Oyunun yönetmenlik koltuğuna oturan Erdal Ayna aynı zamanda ufak da bir rol alacak. Çocuk oyunlarının  yetişkin oyunlarından daha zor ve daha hassasiyet gerektirdiğini söyleyip Sihirli Anahtar oyununa dair şunları paylaştı.

" biz kötülük nedir bilmeyen çocuklara iyilik ve kötülük kavgasını anlatarak aslında çocukları gelecekte karşılaşabilecekleri sorunlar karşısında umutsuzluğa kapılmamalarını  iyinin kazanacağını, kötülüklerin son bulmazsa da iyilik karşısında direncinin düşük olduğunu göstermeye çalışacağız. Bu çok hassas bir konu olduğu için de çok yoğun bir prova süreci yaşıyoruz.  Amacımız çocuklara masalsı tozpembe bir hayat göstermektense gerçek ve masalsı yaşam arasında çocukları bir yolculuğa çıkarıp onları hayata hazırlamak. Onun için her detaya dikkat etmeye çalışıyoruz. Masa başı çalışmamızı prova süreci boyunca devam ettiriyoruz. İşinde istekli ve özveri ile çalışan bir ekip ile çalıştığım için de çok mutluyum." dedi.

Önce Vatan Gazetesi

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Funda Akosman Ermanönce VatanSihirli AnahtarErdal AynaYönetmen
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