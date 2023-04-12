Engelsiz İş Atölyesinde Gurur Veren Mesai

ESKİŞEHİR- Büyükşehir Belediyesi’nin engelli vatandaşlar için hayata geçirdiği hizmetlerden biri olan ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı çatısı altında hizmet veren Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezi, başarılı çalışmalarına devam ediyor. Merkezden faydalanan engelli bireyler, atölyeler, spor aktiviteleri ve gezi programları ile verimli ve keyifli vakit geçirirken, aileler de psiko-sosyal destek programları ve çeşitli seminerler ile güçlendiriliyor.

Zihinsel engelli bireylerin sosyal yaşamlarındaki zorlukları güven duygusu içerisinde aşabilmeleri ve günlük hayatta bağımsız yaşam becerileri kazanmasını sağlayan Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezi, iş yapabilen bireyler için tasarlamış olduğu Engelsiz İş Atölyesi’nde de faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Ekim 2022’de Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in katıldığı törenle mezun olarak Engelsiz İş Atölyesi’nde çalışmalarına başlayan 15 birey, geçen 6 aylık sürede atölyedeki çalışmalarına başarıyla devam ediyor.

HABER: MERVE ELÇİ