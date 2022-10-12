Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.548,32
ALTIN
999,96
DOLAR
18,59
STERLİN
20,52
EURO
18,08
Devlet Demir Yolları 4 Engelli işçi alacak
Devlet Demir Yolları 4...
Doğuş Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi alıyor
Doğuş Üniversitesi 18 Öğretim...
TCDD 82 Makinist istihdam edecek
TCDD 82 Makinist istihdam...
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim...
Hakkari Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi alacak
Hakkari Üniversitesi 20 Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Endemik kelebeklerin kanat desenleri elbise oldu

12 Ekim 2022 Çarşamba 11:35
Endemik kelebeklerin kanat desenleri elbise oldu

ANTALYA Olgunlaşma Enstitüsü tarafından oluşturulan 'Kelebek' adlı koleksiyondaki elbiseler, tasarımıyla dikkat çekiyor. Antalya bölgesinde yaşayan 300'ün üzerinde kelebeğin araştırılarak aralarından seçilen 3'ü endemik 12 kelebeğin kanat şekillerinin bire bir ipek üzerine işlenerek koleksiyonun oluşturulduğunu söyleyen enstitü müdürü Emine Erkal, koleksiyonun dünyada ilk olduğunu kaydetti.

Antalya, Isparta ve Burdur yöresindeki tarih, kültür, sanatsal, doğa ve endemik türleri araştırarak sanatla bütünleştirip, ortaya farklı eserler çıkarılan Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'nün 'Kelebek' isimli 12 parçadan oluşan elbise koleksiyonu beğenildi. Her elbisenin bir kelebeğin kanatlarının kopyası olduğunu vurgulayan enstitü müdürü Emine Erkal, eserler hakkında bilgi verdi. Erkal, “Yöre kültürünü araştırıyoruz, geleneksel sanatlarımızı araştırıp belgeliyoruz. Biz gelenekseli araştırdığımız gibi Burdur, Isparta, Antalya yani Teke Yöresi olgunlaşma enstitüsüyüz. Bu bölgede olağanüstü doğa güzelliği var. Güzelliklerin içinde de kelebekler, çiçekler bulunuyor. Bunları da kıyafete dönüştürerek halkın beğenisine sunuyoruz. Bu çalışmamız dünyada bir ilk. Bir kelebeği tüm hatlarını en ince ayrıntısına kadar çizerek, elbisenin üzerine aktardık" dedi.

Koleksiyonun araştırma ve çizim aşamasını hayata geçiren giyim teknoloji üretim atölyesi tasarım öğretmeni Serpil Ergül Çakar, “Antalya ve çevresinde yayılım gösteren 300'ün üzerinde kelebek var. Bunlardan üçü ise endemik. Öncelikle endemik türleri kostüme dönüştürdük. Ardından diğer kelebeklerden seçtiğimiz desenlerle toplamda 12 elbise hazırladık. 'Karbonel Mavisi', 'Attalos Mavisi' ve 'Yalancı 'Apollo' isimli üç endemik kelebeğin yanı sıra Sultan, Çift Kuyruklu Paşa, Kırlangıç Kuyruk gibi isimlendirilen kelebeklerin kanat desenlerini de elbiselerin üzerinde görebilirsiniz" diye konuştu.

'KANATLARDAKİ DESENLERİ AYRINTISINA KADAR İNCELEDİK’

Elbiselerin hazırlanış aşamasını da anlatan Çakar, “Kelebeklerin kanatlarındaki desenleri en ince ayrıntısına kadar inceledik. Orijinal bir şekilde ipek üzerine ipek boyama tekniğiyle renklendirdik ve saatler süren çalışmaların ardından koleksiyon ortaya çıktı. Kelebek koleksiyonunun tasarım hariç boyama ve kelebeğin kanat desenlerini ipeğin üzerine aktarma çalışmamız 1 yılın üzerinde sürdü" dedi.

Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'nün daha önceki yıllarda hazırladığı 'Osmanlı'nın Görkemi', 'Geleneksel Giysiler', 'Otantik Giysiler', 'Çintemani Giysi', 'Abiye', 'Expo 2016' ve 'Expo Flora Esintisi' isimli koleksiyonlara 'Kelebek' koleksiyonu da eklendi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Endemik KelebeklerKanat DesenleriElbise
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şef Ebru Baybara Demir, Sur Kültür Yolu Festivali’ni 'isfire' ile tatlandırdı
Şef Ebru Baybara Demir, Sur Kültür Yolu Festivali’ni 'isfire' ile tatlandırdı
Fatih Elibol, Forbes tarafından yılın mentoru seçildi
Fatih Elibol, Forbes tarafından yılın mentoru seçildi
Şile Palamut Festivali 15 Ekim’de başlıyor
Şile Palamut Festivali 15 Ekim’de başlıyor
YAZAR SEVGİ KELEŞ'İN İMZA GÜNÜNE YOĞUN İLGİ
YAZAR SEVGİ KELEŞ'İN İMZA GÜNÜNE YOĞUN İLGİ
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy İstiklal Harbi Sergisi’nin açılışına katıldı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy İstiklal Harbi Sergisi’nin açılışına katıldı
Adana Lezzet Festivali'nde 667 bin misafir ağırlandı
Adana Lezzet Festivali'nde 667 bin misafir ağırlandı
Altın Portakal'da 'Karanlık Gece' En İyi Film oldu
Altın Portakal'da 'Karanlık Gece' En İyi Film oldu
GENÇ GAZİANTEP MOBİL UYGULAMASI CUMHURBAŞKANINDAN ÖDÜL ALDI
GENÇ GAZİANTEP MOBİL UYGULAMASI CUMHURBAŞKANINDAN ÖDÜL ALDI
Venedik'te 23 yıl sonra seçilen ilk Türk filmi, Altın Portakal'da yarışıyor
Venedik'te 23 yıl sonra seçilen ilk Türk filmi, Altın Portakal'da yarışıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول