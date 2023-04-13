İSTANBUL AA- ICA Events tarafından Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) iş birliğiyle düzenlenen "26. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Fuarı" ( EMITT) açıldı.

İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki açılışa katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, EMITT'in son 25 yıldır turizm sektörünün büyümesine ciddi katkı sunduğunu ve her geçen yıl katılımcı ve ziyaretçi sayısını artırarak, dünyanın en büyük 5 turizm fuarından biri olmayı başardığını söyledi.

Ersoy, 2022'de 42 milyon turist ve 35 milyar dolar gelir hedefiyle yola çıktıklarına işaret ederek, "Bu hedefi yıl içinde üç kez revize ettik. Yıl sonuna geldiğimizde turizm gelirimiz 46,3 milyar dolara, ziyaretçi sayımız da 51,4 milyona ulaştı. Salgın öncesi rakamlar söz konusu olduğunda 2022 sonunda dünyada bu rakamların ancak yüzde 70'ine ulaşılabilirken, biz tam bir geri dönüşe imza attık ve en çok turist ağırlayan 3. ülke olmayı başardık. Turizm gelirinde ise 2019'un yüzde 19 üzerine çıktık. Hem krizi çok iyi yönettik hem de Türkiye olarak, turizm gelirlerinde kriz sonrasında en iyi performans gösteren ülke olduk." dedi.

Bu yıl turizmde kişi başı gecelik harcamayı 95 dolara, 2028'de de 118 dolara çıkarmayı hedeflediklerini aktaran Ersoy, şu bilgileri verdi:

"Paylaştığım rakamlar artık Türkiye'nin turizmde dünyanın süper ligine yükseldiğini gösteriyor. Gerçekçi ve iyi hesaplanmış adımlarla hedeflerimize ilerliyoruz. 31 Ocak'ta düzenlediğimiz basın toplantısında, 2023 turizm hedeflerimizi 60 milyon turist ve 56 milyar dolar gelir olarak ilan ettik. Yine aynı toplantıda 2028 hedefimizi de 90 milyon turist ve 100 milyar dolar gelir olarak duyurduk. İnşallah her zaman olduğu gibi siz değerli sektör temsilcilerimizin de özverili çalışmaları ve destekleri ile bu hedefleri birer birer tutturacağız. Bakanlık olarak küresel ve bölgesel krizlere karşı bağışıklığımızı arttırmak, ülkemize nitelikli turisti getirebilmek ve turizm geliri hedeflerini yükseltmek amacıyla pazar çeşitliliğine öncelik veriyoruz. Söz konusu çeşitliliği yaratmak için üç kademeli bir stratejiyle yol alıyoruz. Yeni ürünler geliştirerek ürün çeşitliliğimizi artırıyor, turizmi 12 aya ve Türkiye'nin 81 iline yayıyoruz."

"200'den fazla ülkeye ulaşan özel tanıtım kampanyaları yürütüyoruz"

Bakan Ersoy, gelecekte ABD, Güney Amerika, Uzak Doğu, Asya, İskandinavya ve Körfez ülkelerine odaklanacaklarının altını çizerek, "Dört yıl önce kurduğumuz Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansımız sayesinde ülkemizin tanıtımını çok daha profesyonel bir biçimde yapıyoruz. 200'den fazla ülkeye ulaşan özel tanıtım kampanyaları yürütüyoruz. Bu sayede bugüne kadar ülkemizi tanıma fırsatı bulamamış insanlara da Türkiye'nin pek çok alanda görülmeye değer bir ülke olduğunu kanıtlıyoruz." diye konuştu.

Hollywood'la ortak yapım dizi ve filmler üreterek, global platformlarda yayınlanması için çalışmalar yaptıklarını aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"2021 yılında Beyoğlu'nda başlattığımız Kültür Yolu Festivali projemizi 2022'de Ankara, Çanakkale, Diyarbakır ve Konya'ya taşıdık. Bu yıl 6 ve bundan sonraki her yıl 5 şehir ekleyerek, 2028 yılında 36 şehrimizde festival düzenlemeyi hedefliyoruz. Bu festivaller sayesinde kültür ve turizmin birbirini desteklediği bir ekosistem yaratıyoruz. Yine ürün çeşitliliği bağlamında gastronomi alanında da ciddi çalışmalar içerisindeyiz. Geçtiğimiz yıl İstanbul'u dünyaca ünlü Michelin Rehberi'ne dahil ettik. Buna 2023 yılında en az 2 destinasyon daha eklemek istiyoruz. 2028 yılı hedefimiz ise rehbere eklenen şehir sayısını 5'e çıkarmaktır."

Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin arkeolojik kazı çalışmalarında dünyada lider konuma kavuştuğunun altını çizerek, 2022'de 700'den fazla arkeolojik kazı, araştırma ve kurtarma çalışması yapıldığını, Side Antik Kenti ve Taştepeler projesinde de çalışmaların devam ettiğini söyledi.

"Sertifika ve belge alan toplam tesis sayısı 867'ye ulaştı"

Turizmde sürdürülebilirliğin önemini vurgulayan Ersoy, "2022 yılı başında dünyanın önde gelen sertifikasyon kuruluşlarından biri olan Global Sustainable Tourism Council ile 3 yıllık bir iş birliği süreci başlatmıştık. Bu iş birliğinin sonucu olarak uluslararası standartlara uygun bir şekilde Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı'nı hazırladık ve uluslararası düzeyde tescilini aldık. Böylesine kapsamlı bir çalışmayı, dünyada ulusal bir program geliştirerek yapan ilk hükümet olduk. Program çerçevesinde 2030'a kadar konaklama tesislerimizin hepsinin üçüncü aşama sürdürülebilirlik kriterlerini tamamlamış olacağını öngörüyoruz. 10 Nisan itibarıyla 708 tesis 1. Aşama Belgesi, 159 tesis ise 3. Aşama Sertifikası almaya hak kazanmış, böylece sertifika ve belge alan toplam tesis sayısı 867'ye ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

Ersoy, 2019'dan bu yana hizmet veren ücretsiz halk plajlarını hayata geçirdiklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Şu anda Antalya, Muğla ve İzmir'de toplam 16 bin 750 şezlong kapasitesine sahip 10 ücretsiz halk plajımız hizmet vermektedir. Antalya Konyaaltı'nda bir, Kemer bölgesinde iki, Bodrum bölgesindeki Torba ve Türkbükü'nde birer tane olmak üzere 5 ücretsiz halk plajımızın daha inşaatları tamamlanmak üzere. Bunların dışında 4 ilimizde, 4 tesisin de proje çalışmalarına devam ediyoruz. Bulundukları lokasyonun özelliklerine göre tasarımları yapılan ücretsiz halk plajlarımız, uluslararası yarışmalara da ev sahipliği yapmakta. Doğa dostu ve engelli duyarlı tesislerimiz yerli ve yabancı misafirlerimizin yoğun kullanımına ve yüksek memnuniyetine mazhar olmuştur. Bakanlık olarak 'Türkiye Yüzyılı'na kültür, sanat ve turizm alanlarında katkı sağlamak ve ülkemizi turizmde global bir marka haline getirmek hedefiyle durup dinlenmeden çalışmaya devam ediyoruz. Bu yolda ilerlerken, EMITT gibi çok kıymetli bir organizasyon aracılığıyla proje, plan ve hedeflerimizi geniş kitlelerle paylaşmayı önemli bir fırsat olarak görüyorum. İnanıyorum ki paydaşlarımız da fikri ve fiili destekleriyle yanımızda olacak, elde edilen başarıların ve ulaşılan hedeflerin mutluluğunu bizlerle birlikte yaşayacaktır."