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En çok kitap okuyan bölge Marmara oldu

E-ticaret platformu Hepsiburada, kitap kategorisinin 2018 alışveriş trend verilerini açıkladı.

En çok kitap okuyan bölge Marmara oldu

E-ticaret platformu Hepsiburada, kitap kategorisinin 2018 alışveriş trend verilerini açıkladı.

10 Ocak 2019 Perşembe 16:44
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En çok kitap okuyan bölge Marmara oldu

Buna göre Türkiye’nin en çok kitap okuyan coğrafi bölgesi Marmara Bölgesi olurken onu sırasıyla İç Anadolu, Ege, Karadeniz, Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi takip etti.

E-ticaret platformu Hepsiburada, kitap kategorisinin 2018 alışveriş trend verilerini açıkladı. Türkiye’nin kitap okuma alışkanlığına ışık tutan araştırmada geçtiğimiz yıl 3 milyon adetten fazla kitap alışverişinin yapıldığı kaydedildi. En çok kitabın ekim ve kasım aylarında alındığını açıklayan şirket, alışverişlerin yüzde 90’ını edebiyat, eğitim, çocuk ve araştırma-inceleme kitaplarının oluşturduğunu belirtti.

EN FAZLA ARTIŞ EĞİTİM KİTAPLARINDA

Siparişlerin yüzde 60’ının mobil siteden ve uygulamalarından geldiğini ifade eden şirket, yıl içinde ilginin en fazla olduğu kasım ayında, üç gün süren Efsane Cuma kampanyasında 55 bin kişinin 30 bin çeşitten fazla kitap alışverişi yaptığını kaydetti. Bir önceki yıla göre en fazla artış ise eğitim kitaplarında yaşandı.

EN FAZLA TALEP MEGAKENT'TEN

Türkiye’nin en çok kitap okuyan coğrafi bölgesi Marmara Bölgesi olurken onu sırasıyla İç Anadolu, Ege, Karadeniz, Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi takip etti. En çok kitap talebinin geldiği iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Balıkesir, Konya, Muğla ve Tekirdağ olarak sıralandı.

2018’İN EN ÇOK ARANAN KİTABI HARRY POTTER

2018 yılının en çok aranan kitaplarının başında Harry Potter serisi geldi. Ardından, Saftirik Greg ve Kral Şakir serileri, KPSS Eğitim Setleri ve çocuklara yönelik dikkat güçlendirme setleri geldi. En çok aranan yazar ise Stefan Zwaig oldu.

2018’in en çok satan kitapları

- Kırlangıç Çığlığı - Ahmet Ümit

- İkigai - Japonların Uzun ve Mutlu Yaşam Sırrı - Héctor García, Francesc Miralles i Contijoch

- Kanadı Kırık Melek’in Kanadına Takılanlar – Rukiye Türeyen

- Beyaz Zambaklar Ülkesinde – Grigoriy Petrov

- Ay'ı Kim Çaldı - Helen Stratton Would

- Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali

- Mini Masallar Seti 1 (10 Kitap) - Müjgan Şeyhi

- Üç Kız Kardeş - İclal Aydın

- Başlangıç - Dan Brown

- Abum Rabum - İskender Pala


2018’in en çok talep gören yayınevleri


- İş Bankası Kültür Yayınları

- Yapı Kredi Yayınları

- Kırmızı Kedi Yayınevi

- Timaş Çocuk

- Destek Yayınları

- Doğan Kitap

- Everest Yayınları

- Can Yayınları

- Adeda Yayınları

- Pegasus Yayınları

DHA

Anahtar Kelimeler:
Marmara BölgesiKitapOkuma
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