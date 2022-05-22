Emre Çelik’in ‘’Peek-a-boo’’ adlı sergisi 1 Haziran'a dek Ferda Art Platform’da

İSTANBUL- 6 Mayıs'ta açılan Emre Çelik’in ‘’Peek-a-boo’’ adlı ilk kişisel sergisi, 1 Haziran'a kadar devam ediyor.

‘’Peek-a-boo’’, sanatçının örtülü olanın yarattığı merak duygusunun izini sürdüğüçalışmalar serisinden oluşuyor. Sergi örtünün altındaki saklı olana ulaşma

dürtüsünün ve merak duygusunun en yoğun yaşandığı ortaya çıkarma anlarının yarattığı geçici şımarıklık hissine odaklanıyor. Çerçevelenmiş fotoğraflardaki

bedenleri üçboyutlu duvar heykellerine dönüştüren bir örtü ile sergilenen işler seyirciyi tam da o açılma, ortaya çıkarma anı ile baş başa bırakıyor.

Merak duygusu, teşhir ve gözetleme kavramları etrafında şekillenen ‘’Peek-a- boo’’ 1 Haziran tarihine kadar Ferda Art Platform Proje Alanı’nda görülebilir.

HABER: ELİF HAYVALI