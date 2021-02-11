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EMRE BERKÜN’DEN HAYATLARIN İÇİNDEN BİR ŞARKI 

Emre Berkün "Hayatların İçinde" isimli yeni şarkısıyla karşımıza çıktı.

11 Şubat 2021 Perşembe 13:34
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EMRE BERKÜN’DEN HAYATLARIN İÇİNDEN BİR ŞARKI 

NEDRET HOTUN

İSTANBUL 

              

2011 yılında çıkardığı "Yeniden Doğuş" isimli albümü sonrası geçtiğimiz Eylül ayında "Dipsiz Kuyu" isimli çalışmasını sevenleriyle buluşturan  Emre Berkün "Hayatların İçinde" isimli yeni şarkısıyla karşımıza çıktı. Emre Berkün "Hayatların İçinde" şarkısında  insanların kurdukları ilişkilerde birbirlerinin zamanlarından çaldığından ve her seferinde  yeni baştan başladıklarından bahsediyor. Şarkıda sanatçı İstanbul satırlarının olduğu yerleri, her dinleyenin bulunduğu şehir ismi ile  değiştirerek kendini ifade edebileceğini düşünmüş. Söz-Müzik & Düzenlemesi Emre Berkün'e ait olan şarkı, rock öğeleri üzerine etnik bir enstrüman olan ney ile harmanlanmış bir sound ile dinleyicinin karşısına çıktı.  Ülkemizin en önemli neyzenlerinden  Prof.Dr. Ali Tüfekçi ney üfleyerek şarkının bambaşka bir havaya bürünmesini sağlamış. Emre Berkün kısa aralıklarla yeni şarkılarını dinleyicilerin karşısına çıkarmaya devam edecek.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Emre BerkünHayatların Içinden Bir şarkıönce VatanNEDRET HOTUNKitapAlbümEylülDipsiz Kuyu
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