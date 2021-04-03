“EMOTION”  La Visione Art Gallery

HABER: ZAMBAK KARABAY

La Visione Art Gallery, 30 Mart – 08 Nisan 2021 tarihleri arasında, birbirinden değerli sanatçıların “Emotıon” adlı Karma Resim Sergisine ev sahipliği yapıyor. Pandemi dönemi sanatçıların eserleri kurallara uyan kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

Her branşta meslek sahibi yerli ve yabancı sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı özgür eserleri görülmeye değer.

Sanata gönül vermiş sanatsever topluluğu ile açılan sergi, her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor.

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar; Aynur Çulha, Baransel Türkmen, Berfin İrem Aktaş, Ceren Göğebakan, Ceren Koçak Üzel, Crytstel Samla, Mesude Şengül, Eylül Ena Can, Gökçe Çakır Ercan, Helin Serindağ, Hülya Aldemir, Hülya Özbek, İrem Kutlucan, Latife Kutluca, Mine Fettahoğlu, Munya Artisan, Nezaket Cesur Kırşan, Ravza Tomakin Koçoğlu, Seda Özen, Selin Kahraman, Sultan Ersöz, Tuğba Işık, Tuğba Öztürk, Volkan İlhan, Yağmur Kıyak, Yurdanur Dumlupınar, Zelal Karabaş, Wakako Esra Aras

“Emotıon” adlı sergisi; La Visione Art Gallery’de 08 Nisan 2021 tarihine kadar Vişnezade, Süleyman Seba Cad. No: 58 Beşiktaş’daki adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Küratörler / Galip Çıkın, Burak Özkanca, İclal Gültekin ve Yaman Pakdil - 0212 259 91 11