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Emekli Albay Canfer Balçık kitabını şehit ve gazi aileleri için imzaladı

Emekli Albay Canfer Balçık, “Büyüyünce Babam Olacağım” isimli son kitabını şehit ve gazi aileleri için imzaladı.

28 Mart 2023 Salı 14:52
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Emekli Albay Canfer Balçık kitabını şehit ve gazi aileleri için imzaladı

Emekli Albay Canfer Balçık, Emşav ve Çalıkuşları Derneği öncülüğünde Türkiye Barolar Birliği’nde düzenlenen iftar programında “Büyüyünce Babam Olacağım” isimli son kitabını şehit ve gazi aileleri için imzaladı. Kitabını şehit ve gazi aileleri için imzalayan Balçık, kitabını imzalayıp takdim etmekten büyük onur duyduğunu dile getirdi.

Önce Vatan Gazetesi Haber Müdürü Funda Akosman da; “Değerli dostumuz Emekli Albay Canfer Balçık 2000 şiirinden bir kısmını ve 3 hikâyesi ile zenginleştirilmiş kitabının gelirini şehit ailelerine bırakıyor. Hayırlı uğurlu, bol okuyanlı olsun” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

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Emekli Albay Canfer BalçıkCANFER BALÇIKEMŞAVÇalıkuşları DerneğiBüyüyünce Babam Olacağım
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