Emanet Kırşehir’de sahnelendi

EMANET OYUNCULARI ATA’NIN KABRİNİ ZİYARET EDEREK DUA ETTİLER

Senaryosu Hasan Özaşlamacı tarafından yazılan, Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. Yılı dolayısı ile bütün Türkiye’nin bir çok ilinde sahnelenecek olan EMANET adlı tiyatro oyunu Kırşehir de seyirci ile buluştu. Büyük alkış alan oyunu gazetemizden Yaşar Şenyüz yerinde takip etti, oyun davetliler tarafından yoğun ilgi gördü.

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

19 Mayıs 100. Yıl anısına

Atatürk’ün Samsun’a çıkışını ve kurtuluş savaşını farklı bir bakiş açısıyla sahneye koyan Hasat Tiyatro oyuncuları, Emanet adlı oyunun açılışını bir Anadolu şehri olan Kırşehirde oynayarak açılışı yaptılar. 19 Mayıs’ın 100. Yıl anısına sahneye konan oyunun yıl boyunca Türkiye’nin bir çok şehrinde oynanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı da destekliyor

Usta tiyatrocu Hasan Özaşlamacı’nın yazıp yönetiği . Daha önce de bir çok filmde ve tiyatro oyununda Atatürk’e, Nazım Hikmet’e, ve Köy Ensitülerini kuran Hasan Ali Yüceli başarıyla canlandıran Mehmet Tokat bu oyunda da Atatürk’ü canlandıran isim oldu. Oyunda diğer rolleri paylaşan isimler Yeliz Kömürcü, Tamar Oner, İhsan Ustaoğlu, Metin Yıldırım, Erkan Aytemur, Sinem Akyüz, Esra ipekçioğlu, Çağdaş Çankaya olurken Oyunun müziklerini keman’da Ayaz Kemanist, Kanun’da Fırat Elgörmüş canlı performansla gerçekleştirdi. Fotoğraf ve afiş tasarımında ise Yaşar Şenyüz imzası var. Geçtiğimiz şubat ayında Cumhur Başkanı Recep Tayip Erdoğan valiliklere bir genelge yollayarak. Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin en kritik günlerinden biri olan 19 Mayıs 1919'un 100'ncü yılı kapsamında 19 Mayıs 2019 ‘da yurt genelinde kutlama düzenlenmesini İstanbul, Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara güzergahı başta olmak üzere 2019 yılı boyunca tüm Türkiye'de gençlik, spor ve kültür etkinlikleri gerçekleştirileceğini. Düzenlenecek etkinlikler Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda yürütüleceğini açıklamıştı.