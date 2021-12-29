Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,895.03
ALTIN
725.70
DOLAR
12.68
STERLİN
17.07
EURO
14.35
TİKA Uzman Yardımcısı alacak
TİKA Uzman Yardımcısı alacak
Üsküdar Belediyesi 100 araçlık otoparkı kiraya verecek
Üsküdar Belediyesi 100 araçlık...
Harran Üniversitesi Araştırma Görevlisi istihdam edecek
Harran Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Hakkari Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
Hakkari Üniversitesi öğretim üyesi...
Op. Dr. Engin Çiftçi Avrasya Hastanesi’nde Hizmete Başladı
Op. Dr. Engin Çiftçi Avrasya...
İş fırsatları için hemen tıkla!

‘‘ELİF ANA’’ İyiliğe Giden Yol

Anadolu’nun Bir Gerçek Hikayesi Daha Sinemaya Aktarılıyor

29 Aralık 2021 Çarşamba 14:51
10 Okunma
‘‘ELİF ANA’’ İyiliğe Giden Yol

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ


Yapımcı Ökkeş Sevimli ve Kazım Çarman’ın uzun zamandır çekmeyi planladığı Elif Ana adlı sinema filminin çekimlerinde sona yaklaşılıyor. Samir Aslanyürek ve Kazım Öz’ün yönetmen koltuğuna oturduğu projenin genel sanat yönetmeni ise Orhan Aydın yaparken, uygulayıcı yapımcı olarak da Şirvan Yılmaz Kırtel’in adı var. Malatya Gazantep, Elbistan, Kahramanmaraş ve Adana gibi bir çok Anadolu şehirde çekimleri süren Elif Ana adlı projede Sevilen sanatçı Tuğba Özay da Doktor rolü ile filmde rol aldı. Görüntü yönetmeni olarak kameranın arkasına geçen isim ise Yusuf Aslanyürek’in adı var. Sezen Sefil yardımcı yönetmen olarak adını yazdırırken, sanat yönetmeni olarak ta Fırat Çete’nin adı öne çıkıyor. Filmin senaryosunda Nihat Berham, Semir Aslanyürek, Kazım Öz’ün isimleri geçtiği Elif Ana adlı sinema filmi müziklerinde de Erkan Oğur imzası ile finale yaklaşıyor.

Keramet Sahibi, İyilik Meleği Elif Ana’nın hikayesi

Elif Ana keramet sahibi, geleceği önceden sezen ermiş bir kadındır. Daha çocukken bile evden kaçar günlerce dağlarda mağaralarda yaşarmış. Alevilikte “analık-dedelik” kan bağı ile aktarılır ama Elif Ana o soy ağacından olmamasına rağmen “analık” ünvanını almış biridir. Ömrü boyunca herkese iyilik yapan biridir. Öyle ki çevresinde “iyilik meleği” olarak isimlendirilir. Darda olan, hastalığı olan, iç sıkıntısı olan, çocuğu olmayan Elif Ana’nın yanına koşar. Elif Ana da onlara şifa olur. Ne var ki herkese iyilik yapan bu kadın ömrünün sonunda dünyanın en büyük kötülüğünü görür. 

Bu film; kör olmak üzere olan son gözünü kurtarmak için Maraş’tan Ankara’ya getirilen Elif Ana’nın hastanede gözlerinin önünden bir film şeridi gibi geçen hayatını işlemektedir. Çocukluğundan yaşlılığına birçok dönem Elif Ana’nın zihninde canlanır. Daha çocukken Yemen’e giden bir grup Osmanlı askerinin köylerine gelişi, o grubun içinden Murtaza Çavuş ile olan diyaloğu, kurtuluş savaşı, evliliği, çobanlık yılları, ellili yılların ağası Şeyho ile olan diyalogları gibi birçok olay Elif Ana’nın zihninde yeniden canlanır.

Tüm hayatı boyunca gördüğü bir rüyanın anlamını şimdi daha iyi kavramıştır. Elif Ana çocukluğundan beri sürüye saldıran kurtları görmüştür rüyalarında. Yaşadıklarından sonra Elif Ana son gözünü de kaybeder. Gözlerine mil çektiren eski bir derviş gibi belki o da bu kötü ve kirli dünyaya artık sadece gönül gözü ile bakmak istemiştir.

OYUNCU KADROSU

ALİYE UZUNATAĞAN, SERMİYAN MİDYAT, ORHAN AYDIN, NECMETTİN ÇOBANOĞLU, CEZMİ BASKIN,  FÜSUN DEMİREL, TURGAY TANÜLKÜ, İLYAS SALMAN, MUHLİS ASAN, LEVENT ÜZÜMCÜ, ERAY TÜRK, TUĞBA ÖZAY, SADIK GÜRBÜZ, RIZA SÖNMEZ

                            

Anahtar Kelimeler:
ELİF ANA İyiliğe Giden Yol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ŞEHİR TİYATROSU İSTANBUL’UN, YENİ NOKTALARINDA  SEYİRCİYLE BULUŞUYOR
ŞEHİR TİYATROSU İSTANBUL’UN, YENİ NOKTALARINDA  SEYİRCİYLE BULUŞUYOR
BEYAZ HÜZÜN SAHNELENDİ
BEYAZ HÜZÜN SAHNELENDİ
Ayasofya’da 'Hat Sergisi' sanatseverlerle buluştu
Ayasofya’da 'Hat Sergisi' sanatseverlerle buluştu
GENÇ OYUNCU EMİRHAN ÖZTÜRK 3. ÖDÜLÜ KAZANDI!
GENÇ OYUNCU EMİRHAN ÖZTÜRK 3. ÖDÜLÜ KAZANDI!
Maria Kılıçlıoğlu Baraz & Gönül Özgürel - Cennet Bahçesi
Maria Kılıçlıoğlu Baraz & Gönül Özgürel - Cennet Bahçesi
Ressam Celalettin Tandoğdu Anısına
Ressam Celalettin Tandoğdu Anısına
“GOLDEN YEAR” Galerie D’Art La Visione
“GOLDEN YEAR” Galerie D’Art La Visione
Yeşim Kale Art Gallery - Bahar Dalları
Yeşim Kale Art Gallery - Bahar Dalları
Oltu Kalesi'nde dev yarıklar oluştu
Oltu Kalesi'nde dev yarıklar oluştu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma