‘‘ELİF ANA’’ İyiliğe Giden Yol

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ



Yapımcı Ökkeş Sevimli ve Kazım Çarman’ın uzun zamandır çekmeyi planladığı Elif Ana adlı sinema filminin çekimlerinde sona yaklaşılıyor. Samir Aslanyürek ve Kazım Öz’ün yönetmen koltuğuna oturduğu projenin genel sanat yönetmeni ise Orhan Aydın yaparken, uygulayıcı yapımcı olarak da Şirvan Yılmaz Kırtel’in adı var. Malatya Gazantep, Elbistan, Kahramanmaraş ve Adana gibi bir çok Anadolu şehirde çekimleri süren Elif Ana adlı projede Sevilen sanatçı Tuğba Özay da Doktor rolü ile filmde rol aldı. Görüntü yönetmeni olarak kameranın arkasına geçen isim ise Yusuf Aslanyürek’in adı var. Sezen Sefil yardımcı yönetmen olarak adını yazdırırken, sanat yönetmeni olarak ta Fırat Çete’nin adı öne çıkıyor. Filmin senaryosunda Nihat Berham, Semir Aslanyürek, Kazım Öz’ün isimleri geçtiği Elif Ana adlı sinema filmi müziklerinde de Erkan Oğur imzası ile finale yaklaşıyor.

Keramet Sahibi, İyilik Meleği Elif Ana’nın hikayesi

Elif Ana keramet sahibi, geleceği önceden sezen ermiş bir kadındır. Daha çocukken bile evden kaçar günlerce dağlarda mağaralarda yaşarmış. Alevilikte “analık-dedelik” kan bağı ile aktarılır ama Elif Ana o soy ağacından olmamasına rağmen “analık” ünvanını almış biridir. Ömrü boyunca herkese iyilik yapan biridir. Öyle ki çevresinde “iyilik meleği” olarak isimlendirilir. Darda olan, hastalığı olan, iç sıkıntısı olan, çocuğu olmayan Elif Ana’nın yanına koşar. Elif Ana da onlara şifa olur. Ne var ki herkese iyilik yapan bu kadın ömrünün sonunda dünyanın en büyük kötülüğünü görür.

Bu film; kör olmak üzere olan son gözünü kurtarmak için Maraş’tan Ankara’ya getirilen Elif Ana’nın hastanede gözlerinin önünden bir film şeridi gibi geçen hayatını işlemektedir. Çocukluğundan yaşlılığına birçok dönem Elif Ana’nın zihninde canlanır. Daha çocukken Yemen’e giden bir grup Osmanlı askerinin köylerine gelişi, o grubun içinden Murtaza Çavuş ile olan diyaloğu, kurtuluş savaşı, evliliği, çobanlık yılları, ellili yılların ağası Şeyho ile olan diyalogları gibi birçok olay Elif Ana’nın zihninde yeniden canlanır.

Tüm hayatı boyunca gördüğü bir rüyanın anlamını şimdi daha iyi kavramıştır. Elif Ana çocukluğundan beri sürüye saldıran kurtları görmüştür rüyalarında. Yaşadıklarından sonra Elif Ana son gözünü de kaybeder. Gözlerine mil çektiren eski bir derviş gibi belki o da bu kötü ve kirli dünyaya artık sadece gönül gözü ile bakmak istemiştir.

OYUNCU KADROSU

ALİYE UZUNATAĞAN, SERMİYAN MİDYAT, ORHAN AYDIN, NECMETTİN ÇOBANOĞLU, CEZMİ BASKIN, FÜSUN DEMİREL, TURGAY TANÜLKÜ, İLYAS SALMAN, MUHLİS ASAN, LEVENT ÜZÜMCÜ, ERAY TÜRK, TUĞBA ÖZAY, SADIK GÜRBÜZ, RIZA SÖNMEZ