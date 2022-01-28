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“Eğlenerek 12 Buçuk Günde İngilizce Öğrenmek İster misiniz?”

İngilizce okuyup anlamak için artık bir servet harcamanıza hiç gerek yok…

28 Ocak 2022 Cuma 19:19
“Eğlenerek 12 Buçuk Günde İngilizce Öğrenmek İster misiniz?”

HABER MERKEZİ

İSTANBUL

Dil öğrenmenin önemi herkesin malumu. İngilizce öğrenmekse günümüzde artık her yaştan, her meslekten insan için bir zorunluluk hatta neredeyse bir çeşit sihirli anahtar.

İhracatı hedefleyen bir fabrika sahibi olabilirsiniz, İngilizce bildiğinizde ürünlerinizi Avrupa’ya, Amerika’ya satmanız çok daha kolay olacak, karınız katlanarak artacaktır. 

Yurtdışında öğrenim görmeyi amaçlayan bir öğrenciyseniz, İngilizce bilmek yolunuzu hatırı sayılır ölçüde kısaltacak, İstediğiniz okullara kolayca kabul edilmenizi sağlayacaktır. 

Bir seyahat tutkunuysanız, dünyanın her yeri eviniz olacak, nereye giderseniz gidin yolunuzu asla kaybetmeyeceksiniz. 

Örnekler sınırsız… 

Sevdiğiniz bir global markanın yeni çıkan ürününü o daha Türkiye’ye gelmeden online sipariş edebilmeniz için İngilizce okuyup yazabilmeniz şart. Kültür sanat olaylarını ve bilim dünyasındaki yeni buluşları hakkıyla takip edebilmek için de. Uluslararası dating sitelerinde başka ülkelerden arkadaşlarla yazışabilmeniz için dahi İngilizce bilmeniz şart. 

İstatistiklere göre Türkiye’de bugün İngilizce öğrenmek isteyen tam 20 milyon kişi var. Bunun yollarıysa uzun, zahmetli ve çok pahalı, bu işe ciddi bir bütçe ve zaman ayırmak gerekiyor. Ama biz şimdi size İngilizce öğrenmenin en hızlı, en pratik ve en etkili yolunu öneriyoruz. 

“Eğlenerek 12 Buçuk Günde İngilizce Öğrenmek İster misiniz?” adlı kitabımızla İngilizce’yi iki haftadan da kısa bir sürede öğrenebilirsiniz. Üstelik sadece 79,99 TL harcayarak. 

Sözünü ettiğimiz eser bildik kitaplardan değil aslında, daha çok İngilizce öğretmek amacıyla hazırlanmış benzersiz bir endüstriyel tasarım. 

Bir sosyal sorumluluk projesi aynı zamanda. Hedef: 

+ Nüfusun yüzde 84’ünün İngilizce anlayıp konuşmasını sağlamak,

+ Ülkemizin yabancı dil seviyesini en üst noktaya çekmek,

+ Ticaretten eğitime, kültürden bilime her platformda dünyayla tam entegre, çağdaş bir Türkiye’yi mümkün kılmak…

Sözünü ettiğimiz benzersiz endüstriyel tasarımı kısaca anlatmak gerekirse… 

Ünlü dilbilimci Paul Nation'ın araştırmalarına göre İngilizcede en sık kullanılan 1000 kelimenin öğrenilmesiyle, konuşmaların yüzde 84.3’ünü, romanların yüzde 82.3’ünü, gazete haberlerinin yüzde 75.6’sını ve akademik metinlerin yüzde 73.5'ini anlamak mümkün. Hele üzerine İngilizcede en çok kullanılan 2000 kelimeyi eklersek anlama oranımız yüzde 90’lara varacaktır. 

“Eğlenerek 12 Buçuk Günde İngilizce Öğrenmek İster misiniz?” adlı kitapta İngilizcede sık kullanılan bu 1000 kelime, en etkili görsel hafıza teknikleriyle hazırlanmış karikatürler aracılığıyla öğretiliyor. Böylece hem eğleniyor hem de bu kelimeleri kalıcı olarak hafızanıza kaydetmiş oluyorsunuz. 

“İngilizce öğrenmek için Ingiltere'de yaşamak gerekir,” diyenlere kulak asmayın. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
IngilizceKitapDilInkılapönce Vatan
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