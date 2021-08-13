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EGE’NİN İKİ KIYISI ÇEŞME’DE BULUŞUYOR

Kıyıdan Kıyıya Türkiye Yunanistan Film Festivali 19-24 Ağustos tarihleri arasında Çeşme’de sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

13 Ağustos 2021 Cuma 16:51
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EGE’NİN İKİ KIYISI ÇEŞME’DE BULUŞUYOR

NEDRET HOTUN

BURSA

Kıyıdan Kıyıya Film Festivali

Ege’nin 2 kıyısı Çeşme’de bir araya geliyor. Türk ve Yunan sinemasının en güzel örnekleri sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 

Kıyıdan Kıyıya Türkiye Yunanistan Film Festivali’ Çeşme Belediyesi Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve İzmir Sinema Kültür ve Eğitim Derneği (İSKED) işbirliğiyle düzenleniyor.   Festival 19 Ağustos’ta başlayacak. Festival sürdürülebilirlik prensipleri çerçevesinde gerçekleştirilecek. 

Kırmızı Halı yerine Yeşil Halı

Alışılagelmiş kırmızı halı seramonisi yerine sürdürülebilirliğe vurgu yapmak için yeşil halı seramonisi yapılacak. Festival sinemanın iyileştirici gücüyle karbon ayak izimizi azaltmayı hedefliyor. Festival boyunca tedarik, adil ticaret, catering, atık, ulaşım, konaklama, enerji gibi konularda sürdürülebilir yaşam prensiplerine uygun olarak hareket edilecek. Festival boyunca davetli, yönetmen ve oyuncular birlikte her sabah Çeşme’nin ayrı bir kıyısında kıyı temizliği ve sualtı çekimleri yapacak.  Gündüzleri yönetmenlik, kamera önü oyunculuk ve sürdürülebilir yaşam üzerine atölyeler gerçekleşecek. 

Türkiye ve Yunanistan’dan seçilmiş 6 uzun metraj film festival boyunca Alaçatı Antik Tiyatro’da gösterilecek. Hazırlanan film programıyla Ghost, Körfez, Bilmemek, Unutma Beni İstanbul, Journey Through Smyrna, Apples filmleri izleyiciyle buluşacak. Film yönetmenleri ve oyuncuları film sonrasında söyleşi için seyircilerle buluşacak. 

Önce Vatan Gazetesi

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YunanistanTürkiyeKıyıdan KıyıyaFilm Festivali1924 AğustosçeşmeSanatseverönce VatanNEDRET HOTUN
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