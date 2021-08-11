EFES MÜZESİNDE MÜRÜVVET DURAK SERGİSİ : ARTEMİS’İN İZİNDE

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Genç kuşak ünlü kadın ressamlarımızdan Mürüvvet Durak, dünya’da en çok ilgi gören kültürel mirasımız olan Efes Müzesinde, Artemis'in İzinde adıyla, 11.kişisel sergisi gerçekleştirdi. Anadolu imgeleri ve Sembollerinden esinlenerek hazırlanan 74 eserden oluşan sergi, Efes Müzesinde Hikmet GÜRÇAY Sanat galerisinde sergilendi. Selçuk belediye başkanı Filiz Sengel tarafından açılışı yapılan sergiye yerli yabancı sanatseverler tarafından yoğun bir ilgi ile karşılandı. Özellikle Ege basını tarafından yakından takip edilen sergide sanatçı Mürüvvet Durak Selçuk’ta Antik Kentte aldığı ilhamla, antik kentin heykellerini tanrıçaları ve tarihi ambiansı canlı performans yaparak, tasfir etti. Yeni sergi dönemi için kolları sıvayan sanatçı, yakın gelecek için sürpriz bir konseptle hayranlarının karşısına çıkmak için yoğun bir performansla atölye çalışmalarına devam ediyor.



