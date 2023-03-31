Edirne'deki Eski Cami'de imamlar 6 asırdır cuma ve bayram hutbelerine kılıçla çıkıyor

EDİRNE AA- Osmanlı döneminde, Edirne'de padişahların Eski Cami'de kılıç kuşanarak tahta çıkış geleneği, cuma ve bayram hutbelerinin kılıç kuşanarak okutulmasıyla devam ettiriliyor.

Kılıçla hutbeye çıkma geleneğinin başlangıç tarihi kaynaklarda net olarak belirtilmese de rivayete göre Hz. Ömer'in bu geleneği uyguladığı anlatılıyor. Bir şehir savaşla alındıktan sonra şehrin büyük camisinde kılıçla hutbe okutmanın, oranın fethedildiği anlamına geldiği ifade ediliyor.

Eski Cami Müezzini İsmail Şen, AA muhabirine, Osmanlı mirası olan kılıçla hutbe geleneğini sürdürmenin ve Eski Cami'de görev yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Şen, cuma ve bayram hutbelerinde minbere çıkan imamın duasını sol eline aldığı kılıçla okuduğunu belirtti.

Padişahların tahta çıkma törenlerinin cuma günleri camide yapıldığını ve ilk hutbeyi de kılıçla okuduklarını anlatan Şen, şunları kaydetti:

"Osmanlı'dan bu yana bu gelenek sürdürülüyor. Aynı zamanda kılıç, Peygamber Efendimizin sünnetidir. Hem sünneti yerine getirmek hem de serhad şehri Edirne'mizde padişahların kılıç kuşanma geleneğini sürdürmek için cuma ve bayram namazlarında hutbeye kılıçla çıkıyoruz. Allah bize nasip etti Hacı Bayram Veli'nin görev yaptığı camide bu görevi ifa etmek çok mutluluk verici. Bu ağır görevi elimizden geldiğince yapmak için gayret gösteriyoruz."

Eski Cami

Emir Sultan Çelebi tarafından 1403 yılında yapımına başlanan Eski Cami, Çelebi Sultan Mehmet zamanında, 1414 yılında tamamlandı. 1749 yılında yangından, 1752 yılında da Edirne depreminden zarar gören ve I. Mahmut döneminde tamirat gören cami, Edirne'de Mimar Sinan tarafından yapılan Türk-İslam sanatının en önemli eserlerinden Selimiye Camisi'nin karşısında yer alıyor.