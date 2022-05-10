Edirne'deki Bando ve Ciğer Festivali'nde 1,5 ton ciğer dağıtılacak

EDİRNE'de, hafta sonu gerçekleştirilecek 10'uncu Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali'nde 1,5 ton tava ciğer dağıtılacak. 'Edirne'ye Gel Ciğerimi Ye' sloganıyla düzenlenecek festivale, ülkenin dört bir yanından herkes davet edildi.



Edirne'de 13-15 Mayıs'ta düzenlenecek 10'uncu Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali öncesi ciğerci ustaları, festivale davette bulundu. Yapımı tamamlanan Selimiye Meydanı'nda, Mimar Sinan heykeli önündeki etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan da katılarak destek verdi. Bedava ciğer dağıtımı yapılan etkinlikte ciğerci ustaları, belediye bandosunun çaldığı Roman havaları eşliğinde oynadı. Festivalin bu yılki teması ise 'Edirne'ye Gel Ciğerimi Ye' sloganı oldu.



Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, festivalde 1,5 ton ciğer dağıtılacağını belirterek, "Türkiye'nin en büyük, en lezzetli, aynı zamanda da en eğlenceli festivaline giriyoruz. Aslına bakarsanız biz ciğer ustalarının düğünü başlıyor artık ve bu kocaman bir düğün. Biz ciğer ustaları 13-14-15 Mayıs'ta sahada olacağız ama 15 Mayıs'ta Edirne'nin bu güzide ciğer ustaları, Saraçlar Caddesi'nde kendi elleriyle pişirdikleri ve sizlere ikram edecekleri bu kehribar gibi sarı, kelebek kadar hafif bu tava ciğeri yemeye davet ediyoruz. Bütün dünyayı bekliyoruz çünkü bütün dünyaya yetecek kadar ciğer hazırladık" dedi.



Ciğerci ustası Niyazi Yavuz da çok heyecanlı olduklarını ve festivale herkesi beklediklerini söyledi.



Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan da festivale 7 farklı ülkeden 14 bando grubu katılacağını dile getirerek, "Ciğerci ustalarımızı gördünüz, hazırlar. Herkesi Edirne'ye davet ediyoruz. Aynı zamanda 7 farklı ülkeden 14 grup bando gelecek. Yani sadece ciğer yenilmeyecek, müziğe de doyulacak, hepinizi bekliyoruz" diye konuştu.