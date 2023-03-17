Edirne'de Mehmet Akif Ersoy'un eserleri müzikseverlerle buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu ile İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu tarafından "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy Anma Özel Konseri" düzenlendi.