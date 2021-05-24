Ece Gamze Atıcı’nın 4 kitabından kısa kısa...

MERAL KOÇ ÇAKIR

İSTANBUL

1978 yılında İstanbul’da dünyaya gelen, İstanbul Üniversitesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı okuyan “Sinema”, “Altyazı”, “Lull” gibi dergilere sinema ve müzik yazıları yazan, Galatasaray Üniversitesi’nde İletişim Stratejileri ve Halkla İlişkiler bölümünde yüksek lisansını tamamlayan, Salamanca Üniversitesi’nde Çağdaş İspanyol Edebiyatı dersleri alıp, medyada editör ve yazı işleri müdürü olarak çalışan, 2011 yılında “Nar”, 2013 yılında “Adem Aynası”, 2016 yılında “Edepsizin El Kitabı” ve 2019 yılında “Aile Geleneği” adlı kitaplarıyla isminden sıkça söz ettiren başarılı yazar Ece Gamze Atıcı’nın bu 4 kitabından kısa kısa…

Nar

İstanbul’da bir keder salgını ortaya çıkmış. Biz salgını birbirini unutamamış iki eski sevgili, kederli akademisyen Timur ve kedere çare arayan şifacı Deniz’in anlatımından okuyoruz. Bir Timur, bir Deniz anlatıyor, peş peşe… İkisinin hikayelerini Zeki Müren şarkıları birbirine bağlıyor. Tam bir İstanbul romanı.

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Adem Aynası

Baki Yıldız sekiz yıldır 42 yaşında çünkü o, yazarı tarafından seri katil olarak tasarlanmış ancak bir cinayet bile işlemeden yarım bırakılmış bir roman kahramanı. Ve asla cinayet işlemek istemiyor. Baki ile yazarı arasındaki kıyasıya mücadelenin romanı: Baki bir seri katil mi olacak yoksa özgürlüğüne mi kavuşacak?

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Edepsizin El Kitabı

Kişisel gelişim kitaplarıyla alay eden gerçek bir kara mizah örneği. 21 bölümde nasıl gerçek bir edepsiz olup hayattan her istediğinizi alacağınızı anlatıyor.

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Aile Geleneği

“İyi ailelerde sırlar sonsuza dek taşınır. Daha iyi ailelerde ise sırrınızı en yakınınızdakinden saklamanız gerekir.” Birbirine geçmiş iki aile arasındaki aşk, cinayet ve intikam romanı. Aklınızı başınızdan alacak şaşırtıcı bir son.