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Duygu yüklü bir müzik yolculuğu  

Müzisyen-yazar Yasemin Eğinlioğlu’nun çocuklar için kaleme aldığı, “Minik Kulaklı Çello Miçello”, çocukları müzik yolculuğuna çıkarıyor.

24 Kasım 2022 Perşembe 13:39
Duygu yüklü bir müzik yolculuğu  

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Müzisyen-yazar Yasemin Eğinlioğlu’nun çocuklar için kaleme aldığı, Doğan Çocuk tarafından yayımlanan “Minik Kulaklı Çello Miçello”, çocukları melodiler ve enstrümanlar eşliğinde duygu dolu bir müzik yolculuğuna çıkarıyor. Kitapta müzik dükkânında yaşayan Miçello adlı karakterin küçük bir kızla yaşadığı macera üzerinden hem müziğin ve enstrümanların evrensel tarihi hem de aile, ayrılma ve kendini bulma konuları işleniyor. Usta çizer Ceyda Karlı’nın desenleriyle Miçello’nun öyküsü âdeta canlanıyor, çocukları hayal gücünün renkli diyarına çağırıyor. Siz de bu kitabı okurken kendinizi bulma arayışınızda müziğin yerini bir kez daha hatırlayacaksınız...

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Yasemin Eğinlioğlu
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