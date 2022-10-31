‘Duvar’ İzleyicisiyle Buluşuyor

HABER: SEVGÜL EROĞLU

Ülkemizin kültür sanat alanında en önemli isimlerinden, yarım asırdır edebiyat, sinema ve müzik dallarında ürettiği sayısız eserle uluslararası pek çok ödülün sahibi Zülfü Livaneli, kaleme aldığı ilk tiyatro oyunu Duvar ile festivale konuk oluyor. Yönetmenliğini Bilge Emin’in üstlendiği oyun, 26. İstanbul Tiyatro Festivali’nin “Bu İşte Bir Kadın Var” bölümünde prömiyerini yapıyor.





Romanlarıyla milyonlarca okuyucunun gönlüne taht kurmuş Livaneli’nin yazın hayatında bir ilk olarak tarihe geçecek Duvar, yorgun dünyanın yakın tarihinde yaşananlardan paylarına düşeni sırtlanmış farklı coğrafyalardan dört insanın bir otel odasında kesişen yollarını, iç içe geçen trajik hikâyelerini konu alıyor. Dünyanın farklı yer ve zamanlarında benzer acıları, korkuları, yoksunlukları yaşamış dört karakterin kişisel tarihlerine odaklanan oyun, yakın geçmişin toplumsal yıkımlarının izlerini bu insanlar aracılığıyla cisimleştiriyor. Evlerinden uzakta olan ama çocukluklarının evlerini içlerinde taşıyan, birbirlerinin hikâyelerine ortak oldukça kendilerine yüklenen kimliklerden sıyrılan bu dört insan, zamanın içinde dolaşırken birbirlerinin tanığıdır artık. Hikayeleri çarpıştıkça birlikte koca bir ülkeler tarihine de bakarlar. Geçmiş, bir göçler, katliamlar, ayrılıklar tarihi olduğu kadar hayatta kalma mücadelesinin, umudun da tarihidir. Duvarlar örülür ve yıkılır, hayatsa her defasında yeniden inşa edilir.

Yönetmenliğinin yanı sıra çevirmen ve dramaturg olarak da yurtiçi ve dışında çalışmalarını sürdüren Bilge Emin, 2010 yılında, İntiharın Genel Provası ile 8. Tiyatro Ödülleri’nde Yılın Çevirmeni Ödülü, 2015’te Eğer Bu Bir Film Olsaydı… ile 4. Rotary Tiyatro Ödülleri’nde Yılın Yönetmeni Ödülü ve 2018’de, 5. Anadolu Tiyatro Ödülleri’nde Başarı Emek Ödülü’ne layık görüldü. 26. İstanbul Tiyatro Festivali’nin küratörü Işıl Kasapoğlu’nun Duvar’ı yönetmesi için özel olarak davet ettiği Bilge Emin festival izleyicisiyle ilk kez bu oyunla buluşuyor.

“Bu İşte Bir Kadın Var” başlıklı bu temada İstanbul Tiyatro Festivali programında yer alan ve kadınlar tarafından üretilen oyunlar ve panellerin öne çıkarılması ve kadın üretiminin görünür kılınması hedefleniyor.

ELF YAPIM

Yazan: Zülfü Livaneli

Yöneten: Bilge Emin

Dramaturji: Zeynep Avcı

Işık Tasarımı: Murat Selçuk

Dekor Tasarımı: Hakan Dündar

Kostüm Tasarımı: Nalan Alaylı

Müzik: Ferhat Livaneli

Süpervizör: Işıl Kasapoğlu

Yönetmen Yardımcısı: Ekin Deniz Görk

Asistanlar: Nur Akbulut, Aleyna Akdemir

Oynayanlar: Fulya Koçak, Esra Yaşar, İrem Arslan, Doğuş Bilgin

Yorum;

Zülfü Livaneli’nin kaleme aldığı ilk tiyatro oyunu olan Duvar, yıllardır bitmek bilmez bir göç hareketine sahne olan dünyanın yakın geçmişine, “yerlerinden edilmiş” dört insanın hikâyesi aracılığıyla odaklanıyor. Gittikçe hareketlenen ve küçülen bugünün dünyasında farklı kimliklerin birlikteliğine mercek tutan oyun, önyargı bariyerlerine çarpmaktan vazgeçmeyen insanın etrafına ördüğü görünmeyen duvarları ve giderek diğerinin acısına nasıl yabancılaştığını ele almakta.

1978, 1994, 2011… Maraş, Berlin, Halep… Farklı coğrafyaların iklimini solumuş dört kişinin bir otel odasında karşılaşmasıyla başlayan oyunda karakterler benzer kayıplar, benzer acılardan bahsederken birbirlerini tam olarak duymuyor, görmüyorlar bile…

Bu dört kayıp karakterin kişisel geçmişlerinde yol alan oyun, bir yandan da yakın geçmişin toplumsal yıkımlarının izlerini onların hikâyeleri üzerinden aktarıyor.

İnsandan geriye sadece hikâyesi kalır.

Hikâyeler unutulmaz…

Onlar yüklenen kimlikleri, birbirlerine karşı önyargılarını hikâyeleri çarpıştıkça bir kenara bırakabilecekler mi, hem kendileri hem de birbirleriyle yaşadıkları çatışmalar, onlara bir kapı aralayabilecek mi, hikâyeleri birbirlerine ulaşacak, o görünmez duvarlar yıkılacak mı, diye oyun boyunca kendime sordum . Güzel bir beyin fırtınası yaşanmakta.

Provalarını izlediğim ve değişik mesajlar bulduğum oyun izlenmeye değer.

Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

31 Ekim - 1 Kasım