DÜŞLERE DOKU(N)MAK SERGİSİ

HABER: ZAMBAK KARABAY

Alışılmış, geleneksel resim malzemelerinin dışında kullandığı tekstil-kumaş parçaları resimsel anlatıların bir öğesi olarak renk ve doku bileşiminde kavramsal yaklaşımlar üzerinden izleyici ile iletişim kurmaktadır. Gürgüler, “Mistik duyguların, sanatın yaratıcı itici gücüyle zaman düzlemi üzerinde rengin ve dokunun iş birliği” olarak tanımladığı bu sergisinde “kumaşı oluşturan ipliklerin kendileri arasında bir çeşit güven inşa edercesine kenetlenmesi, tıpkı kendine güvenen insanlara benzetiyor. Resim sanatının temel ögesi olan rengin simgesel aktarımlarının izleyici üzerine simyacının elinden çıkmışçasına form kombinasyonlarıyla sonsuz bir devinim yaratmak çalışmaları temel anlayışını oluşturmaktadır.

Boyar maddenin canlı renk izleri tekstil malzemesinin kendi dokusu ile birleşince ortaya iki boyuttan üç boyuta giden bir yolculuğun sonu tam olarak bilinmese de izleyici ile kendi aramda bir düş dokunuşu ile bağlantı kurmak olarak yorumlanabilir.

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Gürgüler; 1966 İstanbul’da dünyaya geldi. 1987 İstanbul, Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Tasarımı bölümünden mezun oldu.

1987-1989 M.S.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanat olarak Tekstil konulu yüksek lisans; 1989-1996 Tekstil Malzemesinin Mekan Çevre İçinde Sanatsal Kullanımı isimli tezi ile sanatta yeterlilik programını tamamladı. 1988-2005 yılları arasında Avrupa pazarına yönelik ihracat yapan firmalara erkek üst giyimi konusunda farklı markalar için giysi koleksiyonu hazırladı, moda pazarlama bölümlerinde çalıştı.

2006 Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi; Tekstil ve Moda Bölümü’nde Dr.Öğr.Üyesi olarak göreve başladı. 2016 Haliç Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil ve Moda Bölümü’nde Dr.Öğr.Üyesi olarak görev yapmakta.

Tekstil tasarımı eğitimi alanında bilgisayar destekli baskı tasarımı, desen, yüzey tasarımı, moda pazarlama gibi dersleri lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterlilik öğrencilerine vermekte, tez danışmanlığı yapmaktadır. Bölümünde verdiği derslerinin yanı sıra, İstanbul, Antalya, Kharson, Madrid gibi şehirlerde karma sergilere katıldı. Makale, bildiri, konferans ve proje araştırmaları devam etmektedir.



