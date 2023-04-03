Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.691,51
ALTIN
1.220,35
DOLAR
19,20
STERLİN
23,81
EURO
20,90
Jandarma Genel Komutanlığı (16) Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı (16)...
Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli personel...
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim üyeleri alacak
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim...
Türkiye İhracatçılar Meclisi Personel Alımı Duyurusu
Türkiye İhracatçılar Meclisi Personel...
Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi alacak
Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik...
İş fırsatları için hemen tıkla!

‘Düşler Alemi’ resim sergisi Trump Art Gallery’de

Sembolik anlatım dilini benimseyen sanatçı Nilüfer Topal, ‘Düşler Alemi’ isimli resim sergisiyle Trump Art Gallery’de sanatseverlerle buluşuyor. Nilüfer Topal’ın izleyicinin kendi dünyasıyla bağ kurmasını amaçladığı sergi, 30 Nisan’a kadar gezilebilir

03 Nisan 2023 Pazartesi 15:14
1 Okunma
‘Düşler Alemi’ resim sergisi Trump Art Gallery’de

İSTANBUL- Bilinçdışının derinliklerine gönderilmiş, ne olduğu bilinmeyen en ufak bir şeyin bile bizi rahatsız etme ve uykusuz bırakma potansiyelinin olduğunu söyleyen sanatçı Nilüfer Topal, “Rahatsızlık duyulan şeyin ne olduğunu ve neden olduğunu bulmanın yolu, gizleyip görmek istemediğimiz, korkup kaçtığımız şeylerle yüzleşebilmekten geçiyor. Zamanında benliğimizi korumak ve olanlarla başa çıkabilmek amacıyla unuttuğumuz ve derine gömdüğümüz şeyler, artık işlevini kaybettiğinde ayak bağı olmaya başlar. Uranus’ün hoşlanmadığı ve görmek istemediği çocukları Hekatonheir’ler ve Kiklop’lara yaptığı gibi Tartaros’un derinlerine atıp hapsettiğimiz canavarların ne dediğine, dolunayın ışığında bakmak gerek belki de” diyor. 

Nilüfer Topla, ‘Düşler Alemi’ olarak ortaya çıkan seride, izleyicinin kendi tecrübesinin ve dünyasının yol ve yöntemleri içerisinde, katmanları açarak bağ kurması için imgeler yaratmayı amaçlıyor.

Küratörlüğünü Kenan Bahadır Derre’nin üstlendiği sergi, 30 Nisan tarihine kadar Trump Alışveriş Merkezi B2 katında bulunan Trump Art Gallery’de ziyaret edilebilir.

HABER: MERVE ELÇİ 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Düşler AlemiNilüfer Topal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sabancı Vakfı, Deprem Bölgesindeki Çocuklar İçin Etkinlikler Düzenliyor
Sabancı Vakfı, Deprem Bölgesindeki Çocuklar İçin Etkinlikler Düzenliyor
Çocuk Atölyeleri’nde bu hafta
Çocuk Atölyeleri’nde bu hafta
Savaş Dinçel’in 81. doğum günü sahnede kutlandı
Savaş Dinçel’in 81. doğum günü sahnede kutlandı
Su Yücel, “YAKALANAN ZAMAN” adlı solo sergisiyle geliyor
Su Yücel, “YAKALANAN ZAMAN” adlı solo sergisiyle geliyor
Antakyalı Piyanist Dengin Ceyhan, Çocukların Eğitimi İçin Çalacak
Antakyalı Piyanist Dengin Ceyhan, Çocukların Eğitimi İçin Çalacak
İstanbul’un Kültür  Sanat Rotasına Yeni Bir Soluk
İstanbul’un Kültür  Sanat Rotasına Yeni Bir Soluk
Iziko Güney Afrika Ulusal Galerisi, zengin sanat koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor
Iziko Güney Afrika Ulusal Galerisi, zengin sanat koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor
TTK, Kıbrıs Türk halkının mücadelesine ışık tutan 360 bin veriyi dijital arşivine taşıdı
TTK, Kıbrıs Türk halkının mücadelesine ışık tutan 360 bin veriyi dijital arşivine taşıdı
Bülent Evcil: Fazıl Say'ın flüt dünyasına yeni bir konçerto kazandırmasından dolayı son derece mutluyum
Bülent Evcil: Fazıl Say'ın flüt dünyasına yeni bir konçerto kazandırmasından dolayı son derece mutluyum

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi