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DÜNYANIN EN BÜYÜK TASARIM ETKİNLİĞİ OLAN ‘MİLANO TASARIM HAFTASI 2022’ BAŞLADI

Dünyaca ünlü ‘2022 Milano Tasarım Haftası’ 6 ile 12 Haziran arasında Lombard başkentini bir kez daha çekici bir mıknatıs haline getiriyor. 

08 Haziran 2022 Çarşamba 19:22
DÜNYANIN EN BÜYÜK TASARIM ETKİNLİĞİ OLAN ‘MİLANO TASARIM HAFTASI 2022’ BAŞLADI

NEDRET HOTUN

İSTANBUL


Geçen Eylül’de Supersalone ile yeniden başlayan Milano Tasarım Haftası’nın üzerinden 9 ay geçti. Milano Tasarım Haftası 6-12 Haziran tarihleri arasında etkinlikler, sergiler ve enstalasyonlarla dolu yedi günde gerçekleşiyor. 

Fuorisalone sırasında mutlaka görülmesi gerekenler ve nereye gidileceği, en iyi sıcak noktaların bulunduğu bir seçkide yer almaktadır. Milan sanayi alanlarını yeniden genişleterek, onları sakinlerinin hizmetine sunmak için yeni çözümler sunuyor.

Önceki sürümlerde olduğu gibi Fuorisalone 2022 Milano Belediyesi’nin onayını içeren Milano’nun farklı bölgelerine dağıtılan bir dizi etkinlik sunuyor. 

Tasarım ve sektörde faaliyet gösteren önde gelen markalardan bazılarının şehrin çeşitli bölgelerinin Design Districts olarak bilinen kahramanları haline getirmek için tasarlanan Fuorisalone etkinliğinde temalı etkinlikler, sergiler, pop-up gösteriler, performanslar, sunumlar, konserler, DJ’ler yer alıyor. Tasarım dünyasıyla ilgili takımlar ve özel projeler, mobilya ve yaşam çözümlerinde yenilikler sunuluyor.

Tema 2022

Fuorisalone’nin teması ‘Uzay ve Zaman Arasında’ geleceğe bakmanızı sağlayan sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için dünyada meydana gelen değişiklikleri yansıtmaya bir davettir. 

Milano tasarımcıların, şirketlerin, kurumların ve üniversitelerin tasarım yoluyla değişimi hayal etmeye çalışacakları bir aşama olacaktır.

Önce Vatan Gazetesi

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