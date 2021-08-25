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DÜNYACA ÜNLÜ YAZARDAN ÇIĞIR AÇAN KİTAP: BENCİLLİK PSİKOLOJİSİ

Kitapları 73 dile çevrilen, 78 eşsiz eserin dünyaca ünlü yazarı Akif Manaf’ın, okurlar tarafından heyecanla beklenen yeni kitabı “Bencillik Psikolojisi” raflardaki yerini aldı. 

25 Ağustos 2021 Çarşamba 09:53
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DÜNYACA ÜNLÜ YAZARDAN ÇIĞIR AÇAN KİTAP: BENCİLLİK PSİKOLOJİSİ

NEVAL KÜTÜK

İSTANBUL

Bencillik psikolojisi üzerine çok boyutlu güçlü analizlerin ve etkili çözüm önerilerinin yer aldığı kitap, hem derin teorik bilgilere hem de çok boyutlu pratik deneyimlere dayanıyor. 

Tüm dünyada geniş bir okur kitlesi tarafından gün geçtikçe daha da yakından takip edilen yazar bu kitapta “Bencillik Psikolojisi” konusunu tüm detaylarıyla, kapsamlı bir biçimde ele alıyor. A.Z. Yayıncılıktan çıkan kitapta, bencillik olgusu tüm detayları ile masaya yatırılıyor. 

Kitap arka kapaktan: 

Her insanın hayatında şu iki gün çok önemlidir: Rahimden kurtulup bencil olduğu gün ve bencillikten kurtulup özgür olduğu gün. Bu önemli günlerden birincisi herkes için geçerli fakat ikincisi yalnızca aydınlanmış insan için geçerlidir.

Yüz insanın yaptığını bir insan yapamaz ama gel de bunu bencillik içinde debelenen kişilere anlat – anlatamazsın. Neden acaba? Çünkü bencil insanın sosyolojik bir vizyonu yok. O, toplumsal açıdan körlüğe mahkûmdur çünkü başkalarıyla ilgilenmez sadece kendini düşünür.

Senin bedeninde bencillik bir saltanat kurar ve tahta oturur. Bencillik o tahttan sana emirler yağdırarak senin de bir taht edinmeni ister: Servet, şöhret, kudret vs. tahtı. İnsan bütün hayatını bu tahtlara oturmak için harcar ama sonuç olarak kendisini mezarda bulur. Ne hüzün dolu bir sonuç!

Şayet insan ölüm kokan tahtlardan inerse bencillik kendisi için kurduğu tahttan aşağı yuvarlanır ve bencilliksiz hâl gerçekleşir. Bu, gerçekten de bütün tahtlara değer çünkü bireye varoluşun bütün armağanlarını bahşeder.

Kişisel gelişim okurlarının yakından takip ettiği, günümüzün en sıra dışı yazarlarından olan Manaf, kitaplarında farkındalığı artıran keskin analizler ile öne çıkıyor. 

Yaratıcılık, Aşk, Zekâ, Başarı, Mutluluk, Değişim, İnsan, Devrim, Hırs, Şöhret, Siyaset, Ahlak, Merhamet, Aydınlanma, Bilinç, Anlayış, Zihin gibi insana dair hemen her konuda 78 eseri bulunan yazar, şaşırtıcı bir sadelik ve akıcı bir anlatımla her kesime hitap ediyor. 

Bencillik Psikolojisi kitabı, bencillik konusundaki doyurucu anlatımıyla, okuyucunun kafasındaki tüm sorulara yanıt bulmasını sağlıyor. Elinizden düşüremeyeceğiniz, tek solukta okunacak gerçek bir başucu kitabı. Mutlaka okuyun.

Kitap & Bülten Bilgi: 0 543 301 03 27

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
KitapBENCİLLİK PSİKOLOJİSİAKİF MANAFYENİ KİTABIönce VatanNEVAL KÜTÜK
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