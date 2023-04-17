Dünya Sanat Günü’nde yayında

İSTANBUL- Toplumsal değerleri sanat yoluyla muhafaza etmek ve gelecek kuşaklara aktarmak için kültür sanat projeleri hayat geçirmeye devam eden Kuveyt Türk, hüsn-i hatta Fuat Başar, ebruda Hikmet Barutçugil, minyatürde Gülçin Anmaç, çizgide Hasan Aycın, çinide Ayşe Özkan, dini musikide Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi ve belgesel ve fotoğraf sanatında Ömer Faruk Aksoy’un konuk olduğu ‘Konuşmaya Değer’ podcast serisini yayınladı. Alanında söz sahibi 7 sanatçının, yazar ve senarist Tarık Tufan’ın konuğu olduğu Konuşmaya Değer podcast serisi, 15 Nisan Dünya Sanat Günü itibarıyla dinleyicilerle buluştu.

Kadim medeniyetimizin tarihini ve anlayışını yansıtan Konuşmaya Değer podcast serisinde, farklı sanat dallarında uzmanlaşmış 7 kıymetli sanatkâr bilgi, deneyim ve tecrübelerini hayat hikayeleri eşliğinde dinleyicilere aktarıyor.

Japon İmparatoru, Malezya Başkanı, Suudi Arabistan Kralı başta olmak üzere birçok devlet başkanı ve bakanın tuğralarını çeken hat ve ebru sanatçısı Fuat Başar, ‘Konuşmaya Değer’ podcast serisinde kadim sanatlarımız hüsn-i hat ve ebru ile dolu gönül yolculuğunu dinleyicilere aktarıyor.

Türk ebru sanatını tanıtmak ve yaymak amacıyla yurtiçi ve yurtdışında 119 kişisel ve 122 karma sergi açan usta ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil, sırlarla dolu tekne, suyla hayat bulan renkler ve Süleymaniye’de başlayan ebru sanatı yolculuğunu dinleyicilerle paylaşıyor. Barutçugil ayrıca hat, tezhip, minyatür, cilt gibi diğer geleneksel sanatları da içeren deneyimlerini dinleyicilere aktarıyor.

Konuşmaya Değer’de eşsiz renkleri, ayrıntılı çizimleri ve ilginç hikâyeleriyle el yazmalarına renk katan minyatürün sırları Gülçin Anmaç’ın anlatımıyla dinleyicilerle buluşuyor.

HABER: SELÇUK BULUT