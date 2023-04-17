Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.127,30
ALTIN
1.251,51
DOLAR
19,38
STERLİN
24,12
EURO
21,30
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETMELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETMELER ŞUBE...
T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK...
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE İLANI
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN...
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BAHÇELİEVLER İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR...
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Dünya Sanat Günü’nde yayında

“Değerlerimizle büyüyoruz” anlayışıyla hareket eden Kuveyt Türk, yazar ve senarist Tarık Tufan’ın moderatörlüğünde, 7 usta sanatçının katılımıyla yeni bir podcast serisi yayınladı. ‘Konuşamaya Değer’ adlı podcast serisi, başta Spotify olmak üzere podcast platformları üzerinden dinleyicilerle buluşuyor.

17 Nisan 2023 Pazartesi 14:47
2 Okunma
Dünya Sanat Günü’nde yayında

İSTANBUL- Toplumsal değerleri sanat yoluyla muhafaza etmek ve gelecek kuşaklara aktarmak için kültür sanat projeleri hayat geçirmeye devam eden Kuveyt Türk, hüsn-i hatta Fuat Başar, ebruda Hikmet Barutçugil, minyatürde Gülçin Anmaç, çizgide Hasan Aycın, çinide Ayşe Özkan, dini musikide Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi ve belgesel ve fotoğraf sanatında Ömer Faruk Aksoy’un konuk olduğu ‘Konuşmaya Değer’ podcast serisini yayınladı. Alanında söz sahibi 7 sanatçının, yazar ve senarist Tarık Tufan’ın konuğu olduğu Konuşmaya Değer podcast serisi, 15 Nisan Dünya Sanat Günü itibarıyla dinleyicilerle buluştu. 

Kadim medeniyetimizin tarihini ve anlayışını yansıtan Konuşmaya Değer podcast serisinde, farklı sanat dallarında uzmanlaşmış 7 kıymetli sanatkâr bilgi, deneyim ve tecrübelerini hayat hikayeleri eşliğinde dinleyicilere aktarıyor.   

Japon İmparatoru, Malezya Başkanı, Suudi Arabistan Kralı başta olmak üzere birçok devlet başkanı ve bakanın tuğralarını çeken hat ve ebru sanatçısı Fuat Başar, ‘Konuşmaya Değer’ podcast serisinde kadim sanatlarımız hüsn-i hat ve ebru ile dolu gönül yolculuğunu dinleyicilere aktarıyor. 

Türk ebru sanatını tanıtmak ve yaymak amacıyla yurtiçi ve yurtdışında 119 kişisel ve 122 karma sergi açan usta ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil, sırlarla dolu tekne, suyla hayat bulan renkler ve Süleymaniye’de başlayan ebru sanatı yolculuğunu dinleyicilerle paylaşıyor. Barutçugil ayrıca hat, tezhip, minyatür, cilt gibi diğer geleneksel sanatları da içeren deneyimlerini dinleyicilere aktarıyor. 

Konuşmaya Değer’de eşsiz renkleri, ayrıntılı çizimleri ve ilginç hikâyeleriyle el yazmalarına renk katan minyatürün sırları Gülçin Anmaç’ın anlatımıyla dinleyicilerle buluşuyor.

HABER:  SELÇUK BULUT 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Değerlerimizle Büyüyoruz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"AKM Çocuk Festivali" başladı
"AKM Çocuk Festivali" başladı
Ünlü caz piyanisti Ahmad Jamal hayatını kaybetti
Ünlü caz piyanisti Ahmad Jamal hayatını kaybetti
İNCİ YILMAZ ŞİMŞEK’İN ÖDÜLLÜ ÖYKÜSÜ KİTAP OLDU: BİR KEDİ VE BİR ADAM, TOPLUMSAL YARALARA DOKUNAN ÖYKÜLERİYLE OKUYUCULARI ŞAŞIRTIYOR
İNCİ YILMAZ ŞİMŞEK’İN ÖDÜLLÜ ÖYKÜSÜ KİTAP OLDU: BİR KEDİ VE BİR ADAM, TOPLUMSAL YARALARA DOKUNAN ÖYKÜLERİYLE OKUYUCULARI ŞAŞIRTIYOR
"Rami Çocuk Şenliği" Rami Kütüphanesi'nde başlayacak
"Rami Çocuk Şenliği" Rami Kütüphanesi'nde başlayacak
Türkiye'deki Yapımcıların %60’ı Vizyonsuz
Türkiye'deki Yapımcıların %60’ı Vizyonsuz
Dayanışma konserleri depremzede kız öğrencilerin eğitimine harcanacak
Dayanışma konserleri depremzede kız öğrencilerin eğitimine harcanacak
"Geçmişten Günümüze Bir Yolculuk-Çocuk Dergileri Sergisi" açıldı
"Geçmişten Günümüze Bir Yolculuk-Çocuk Dergileri Sergisi" açıldı
Adıyaman'daki 1800 yıllık Sofraz tümülüsleri depremleri hasarsız atlattı
Adıyaman'daki 1800 yıllık Sofraz tümülüsleri depremleri hasarsız atlattı
Alanya'da turizmciler bu yıl yaklaşık 2,5 milyon Rus turist bekliyor
Alanya'da turizmciler bu yıl yaklaşık 2,5 milyon Rus turist bekliyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi