Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.878,98
ALTIN
982,72
DOLAR
18,58
STERLİN
21,68
EURO
18,54
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alacak
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu...
Ankara Üniversitesi 11 Öğretim Görevlisi alacak
Ankara Üniversitesi 11 Öğretim...
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Türk Hava Kurumu Üniversitesi...
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim...
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

“DREAM” Sergisi - Galerıe D’Art La Vısıone

Galerıe D’Art La Vısıone, 26 Ekim - 5 Kasım 2022 tarihleri arasında, birbirinden değerli sanatçıların “Dream” adlı Karma Resim Sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçıların eserleri kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

30 Ekim 2022 Pazar 12:28
“DREAM” Sergisi - Galerıe D’Art La Vısıone

HABER: ZAMBAK KARABAY

Sergi; her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor.

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar; Alaz Sağlam, Aysun Gündüz, Ayşe Gülsüm Arslan, Ayşegül Şengül, Ayşenur Belce, Bedir, Elif Ağan, Elif Buğlem Ahioğlu, Elif Güneş, Emine Kadıoğlu, Esra Görgülü, Fazilet Vural, Hakime Esra, Halise Üçüncü, Işıl Dirican, Kemal Özdemir, Melahat Özkan Varlıer, Melinda, Melis Ragusin, Mine Güllüoğlu, Saadet Aden, Seher Çetin, Selin Yılmaz, Sude Su, Zehra Özhan, Özge Temel

“Dream” adlı sergisi; Galerıe D’Art La Vısıone’de 5 Kasım 2022 tarihine kadar Vişnezade, Süleyman Seba Cad. No: 58/1Akaretler – Beşiktaş / İstanbul’daki adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Küratör/Melis Karagözoğlu



 

Önce Vatan Gazetesi

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yazar & Şair Hazal Karadağ Yurdagül İzfuar'da
Yazar & Şair Hazal Karadağ Yurdagül İzfuar'da
İzmir Kitap Fuarı açıldı; 10 gün ziyaret edilebilecek
İzmir Kitap Fuarı açıldı; 10 gün ziyaret edilebilecek
Luna Grande Art “ECLIPSE” Sergisi  
Luna Grande Art “ECLIPSE” Sergisi  
Jean-Luc Godard Film Ödülü Yönetmen Erdal KARA’nın
Jean-Luc Godard Film Ödülü Yönetmen Erdal KARA’nın
39. DYO Resim Ödülleri İstanbul Sergisi “Doğa ve İnsan” 
39. DYO Resim Ödülleri İstanbul Sergisi “Doğa ve İnsan” 
Yeşim Kale Eseri ile Louvre Müzesi Art Shopping Paris’te
Yeşim Kale Eseri ile Louvre Müzesi Art Shopping Paris’te
Sosyolog - Yazar Neslihan KARAYILAN okuyucuları ile buluşacak
Sosyolog - Yazar Neslihan KARAYILAN okuyucuları ile buluşacak
KADİR ABLAK - Bir Metropol’ün Anatomisi 
KADİR ABLAK - Bir Metropol’ün Anatomisi 
Fırat'tan Okurlarına Aynı Anda İki Kitap Müjdesi
Fırat'tan Okurlarına Aynı Anda İki Kitap Müjdesi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول