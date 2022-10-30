“DREAM” Sergisi - Galerıe D’Art La Vısıone

HABER: ZAMBAK KARABAY

Sergi; her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor.

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar; Alaz Sağlam, Aysun Gündüz, Ayşe Gülsüm Arslan, Ayşegül Şengül, Ayşenur Belce, Bedir, Elif Ağan, Elif Buğlem Ahioğlu, Elif Güneş, Emine Kadıoğlu, Esra Görgülü, Fazilet Vural, Hakime Esra, Halise Üçüncü, Işıl Dirican, Kemal Özdemir, Melahat Özkan Varlıer, Melinda, Melis Ragusin, Mine Güllüoğlu, Saadet Aden, Seher Çetin, Selin Yılmaz, Sude Su, Zehra Özhan, Özge Temel

“Dream” adlı sergisi; Galerıe D’Art La Vısıone’de 5 Kasım 2022 tarihine kadar Vişnezade, Süleyman Seba Cad. No: 58/1Akaretler – Beşiktaş / İstanbul’daki adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Küratör/Melis Karagözoğlu





