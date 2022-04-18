“DÖNÜŞÜM” Sergisi

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Galerıe D’Art La Vısıone, 15 Nisan - 24 Nisan 2022 tarihleri arasında, birbirinden değerli yerli ve yabancı sanatçıların “Dönüşüm” adlı Karma Resim Sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçıların eserleri kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

Pandemi dönemi; gerçekleşen sergide eserleri olan sanatçıları ziyarete gelen sanatseverler sergiyi kurallara uygun olarak gezdiler.

Sergi; her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor.

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar; Aysun Eyüboğlu Ersen, Büşra Ruşen Oğuz, Desyhane, Dilruba Saatçi, Dora, Duygu Kabaçam, Ece Doğan, Ege Kaysadı, Elena Lav, Gamze Küçükaytaç, Golora Ghalıpour, Gül Şuurlu, Lulart, Mehdi Kerendi, Meva Topbaş, Nazlı Er, Nil Küfeciler, Nuray Çiçek, Parmida Alizadeh, Rustik Doku Sanat, Saime İnpınar Kayalar, Selin Solak, Sinem Kurt, Songül Bilge Mak, Sultan Koçyiğit, Özge Nur İşler, Özlem Pelit Coşgun, Şule Tataroğlu, Yücel Meral, Zeynep Giz Ungun, Zülfüye Karaboğa

“Dönüşüm” adlı sergisi; Galerıe D’Art La Vısıone’de 24 Nisan 2022 tarihine kadar Vişnezade, Süleyman Seba Cad. No: 58 Beşiktaş’daki adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Küratör/Yaman Pakdil