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“Don Kişot Orhan Kişot” tiyatro oyunu sahnelendi...
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“Don Kişot Orhan Kişot” tiyatro oyunu sahnelendi...

Değişik meslek gruplarından 17 gezgin bir araya geldi, “Gezginler Tiyatrosu” nu kurdu ve Prof.Dr.Orhan Kural’ın hayatını tiyatro oyunu haline getirdi.

“Don Kişot Orhan Kişot” tiyatro oyunu sahnelendi...

Değişik meslek gruplarından 17 gezgin bir araya geldi, “Gezginler Tiyatrosu” nu kurdu ve Prof.Dr.Orhan Kural’ın hayatını tiyatro oyunu haline getirdi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 16:22
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“Don Kişot Orhan Kişot” tiyatro oyunu sahnelendi...

İSTANBUL

ZAMBAK KARABAY

Genel Koordinatörlüğünü Saime Özmekik’in, yönetmenliğini ise Mertol Akansu’nun yaptığı “Don Kişot Orhan Kişot” adlı müzikli oyunun galası 27 Mayıs Pazartesi akşamı saat 21.30’da Beşiktaş Kültür Merkezinde yapıldı.

Çevre duyarlılığı , sigarayla mücadele ve toplum eğitimi konularındaki çalışmalarıyla tanınan Prof.Dr.Orhan Kural’ın sıra dışı yaşamı tiyatro oyununa konu oldu.

Kendisinden 400 yıl önce doğan Don Kişot gibi dünyayı düzeltmek amacıyla yaptıklarını, ibretlik şahsiyetini, bilim adamı ve dünyanın 193 ülkesinin tamamını gezen “gezgin” kimliğini  anlatan “Don Kişot Orhan Kişot” adlı oyun; tek perdeden oluşuyor ve yaşayan birinin hayatının müzikli tiyatro oyunu olması açısından da bir ilk olma özelliği taşıyor.

Oyunun ardından, Türkiye Gezginler Derneği “Yılın En İyi Tiyatro Prodüksiyon Ödülleri” verildi. Ali Poyrazoğlu “Tak Tak Takıntı”, Yasemin Yalçın “Ve Perde”, Necati Akpınar “Hababam Sınıfı”, Nesrin Kazankaya “Herkes Tekbaşına Ölür” ve Barbaros Uzunöner “Türk müsün Canım?” adlı oyunlarıyla yılın en iyi tiyatro prodüksiyon ödülünü aldı.


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