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‘Dokuz Ay On Gün’ Sinemaya Uyarlanıyor

Oyuncu, yönetmen ve yazar Almula Merter, büyük ilgi gören ve kısa sürede üçüncü baskısını yapan kitabı 'Dokuz Ay On Gün’ü sinemaya uyarlamak için çalışmalara başladı

‘Dokuz Ay On Gün’ Sinemaya Uyarlanıyor

Oyuncu, yönetmen ve yazar Almula Merter, büyük ilgi gören ve kısa sürede üçüncü baskısını yapan kitabı 'Dokuz Ay On Gün’ü sinemaya uyarlamak için çalışmalara başladı

29 Haziran 2019 Cumartesi 13:17
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‘Dokuz Ay On Gün’ Sinemaya Uyarlanıyor

İSTANBUL- Üniversite direktörü İngiliz Robert Churm ile 2014'te evlenen ve geçen yıl kimsesiz biri kız, diğeri erkek iki kardeşi evlat edinen Almula Merter’in, hayatının aşkını nasıl bulduğunu, hayallerine kavuşma ve anne olma sürecini anlattığı kitabı 'Dokuz Ay On Gün’, sinemaya uyarlanıyor.


2020’DE SEYİRCİYLE BULUŞACAK
Hız kesmeden devam eden imza günlerinde Şebnem Dilligil, Rahmi Dilligil, Yeşim Kopan, İpek Çeken ve Fulya Ergüneş’in de aralarında bulunduğu sanatçı dostları ve okurları ile buluşmayı sürdüren Merter, bir yandan da kitabını senaryolaştırma çalışmalarını yürütüyor. Kısa sürede üçüncü baskısını yapan, yakında İngilizce’nin yanı sıra birçok dile çevrilecek kitap, sosyal sorumluluk projesi misyonuyla beyazperdedeki yerini alacak. 


FİLM MÜZİKLERİ POLAT’TAN
Çekimleri önümüzdeki yıl başlayacak filmin müziklerini usta müzisyen Yalçın Polat hazırlayacak.
Cast çalışmaları büyük bir gizlilik ve titizlik içerisinde yürütülen filmin kitapla aynı isimle vizyona girmesi planlanıyor.


HİNTLİ YAZARA MERTER DOKUNUŞU
Almula Merter, imza günleri ve senaryo çalışmalarının yanı sıra Hint yazar Ann D'Silva’nın Hint bir kadın ile Türk imamın hikayesini anlattığı "Kum ve Deniz: Kumdaki Ayak İzleri" üçlemesinin ikinci kitabının da çevirisini yapıyor.

Haber: Elif Hayvalı

Önce Vatan Gazetesi

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