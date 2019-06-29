Doğu Ekspresi Fotoğraf Yarışması Kazananları Belli Oldu

İSTANBUL- Yarışmada bu yıl, Türkiye’nin her yerinden, 554 fotoğrafçı, 1.772 fotoğrafla yarıştı. Jürinin titiz çalışması sonucu, ilk 3'e giren eserler, mansiyona hak kazanan 3 eser ve sergileme hakkı alan 40 eser belirlendi. Yarışmanın bu yıl dikkat çeken tarafı, kadın sanatçıların yarışmaya gösterdiği yoğun ilgi oldu. Kadın fotoğraf sanatçılarından Bedriye Budak 1’incilik ödülü alırken, mansiyon ödüllerinden biri yine kadın sanatçılardan Nilüfer Yeloğlu’na gitti. Yarışmada derece alan ve eseri sergilemeye hak kazanan kadınların sayısı 10’u buldu.

ÖDÜL TÖRENİ VE SERGİLEMELER

Türk Telekom Tam O An 2. Ulusal Doğu Ekspresi Fotoğraf Yarışması’nda dereceye giren fotoğraf sanatçıları, ödüllerini 05 Temmuz 2019 tarihinde The Ankara Hotel’de gerçekleştirilecek törende alacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı SAYIN MEHMET CAHİT TURHAN’ın teşrifleri ile gerçekleştirilecek ödül törenin ardından, yarışmanın sergisi de ziyaretçilerin ilgisine sunulacak.

Haber: Elif Hayvalı