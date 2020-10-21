DOĞU DEMİRKOL GÖSTERİ SEZONUNA BAŞLADI

İSTANBUL- Doğu Demirkol, yeni sezonun stand - up gösterisine İstanbul’da başladı. 2020'nin ilk gösterisini Zorlu PSM sahnesinde kapalı gişe başlayan Doğu Demirkol, pandemi nedeniyle ayrı kaldığı sevenleriyle buluşmaya devam edecek.



Doğu Demirkol, yeni hikâyelerle bezenmiş sezonun stand - up gösterisine İzmir, Ankara, Adana ve İstanbul’da devam edecek.



Yeni Sezonun İlk Gösterileri Şunlar;

21 Ekim - İzmir Arena

30 Ekim - Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) İstanbul

31 Ekim - Nazım Hikmet Kültür Merkezi Ankara

7 Kasım - Beylikdüzü AKM İstanbul

13 Kasım -Kadıköy Halk Eğitim İstanbul

14 Kasım -Moi Sahne İstanbul

21 Kasım -PGM01 Adana

ELİF HAYVALI