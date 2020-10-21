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DOĞU DEMİRKOL GÖSTERİ SEZONUNA BAŞLADI

Doğu Demirkol, yeni sezona hazır. Demirkol, yeni hikâyeler eklediği stand - up gösterisi için sezonun başlangıcını Zorlu PSM'de yaptı. 

21 Ekim 2020 Çarşamba 07:52
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DOĞU DEMİRKOL GÖSTERİ SEZONUNA BAŞLADI

İSTANBUL- Doğu Demirkol, yeni sezonun stand - up gösterisine İstanbul’da başladı. 2020'nin ilk gösterisini Zorlu PSM sahnesinde kapalı gişe başlayan Doğu Demirkol, pandemi nedeniyle ayrı kaldığı sevenleriyle buluşmaya devam edecek. 

Doğu Demirkol, yeni hikâyelerle bezenmiş sezonun stand - up gösterisine İzmir, Ankara, Adana ve İstanbul’da devam edecek. 

Yeni Sezonun İlk Gösterileri Şunlar; 
21 Ekim - İzmir Arena

30 Ekim - Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) İstanbul

31 Ekim - Nazım Hikmet Kültür Merkezi Ankara
7 Kasım  - Beylikdüzü AKM İstanbul

13 Kasım -Kadıköy Halk Eğitim İstanbul

14 Kasım -Moi Sahne İstanbul

21 Kasım -PGM01 Adana

ELİF HAYVALI 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Elif HayvalıDOĞU DEMİRKOLStand UpYeni Hikâyeler30 Ekim Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) İstanbul
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