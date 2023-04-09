Doğanın rehberliğinde insanın özüne yolculuk

İSTANBUL- İskandinavya’dan Madagaskar’a, Sri Lanka’dan Kanada’ya kadar 80’i aşkın ülkede mesleğini icra eden Derbent, Afrika doğasını ve orada yaşayan insanların anlarını kaydettiği karelerini “Harmoni” sergisinde bir araya getiriyor. Hülya Şekercioğlu’nun küratörlüğündeki sergide usta fotoğrafçı insan ve doğa arasındaki ilişkiyi ele alıyor

İlk Türk vahşi yaşam fotoğrafçısı olan Derbent’in kişisel arşivinde iki milyondan fazla fotoğraf yer alıyor. Fotoğraflarında bazen renklerin çarpıcı gücünü bazense bir ifadeyi güçlü kılan unsurları ön plana çıkaran sanatçı, ortaya etkileyici işler koyuyor. Bu etkileyici Afrika yolculuğuna 19 Mayıs tarihine kadar davetlisiniz.

HABER: EMİR YÜCEL