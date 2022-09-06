Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.349,38
ALTIN
1.004,25
DOLAR
18,23
STERLİN
21,09
EURO
18,16
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler MYO Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Sağlık ve Sosyal...
İstanbul Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Üniversitesi 15 Öğretim...
Adalet Bakanlığı 1.500 Hakim ve Savcı Adayı Alacak
Adalet Bakanlığı 1.500 Hakim...
Çeltik Belediyesi Memur (V.H.K.İ. - Harita Mühendisi) alacak
Çeltik Belediyesi Memur (V.H.K.İ....
Ankara Medipol Üniversitesi Akademik Personel alıyor
Ankara Medipol Üniversitesi Akademik...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Doğa tanrısı 'Dionysos', 92 yıl sonra ilk kez sergide

06 Eylül 2022 Salı 11:04
Doğa tanrısı 'Dionysos', 92 yıl sonra ilk kez sergide

İZMİR - Doğa tanrısı 'Dionysos'a ait heykel başları, bulunduktan 92 yıl sonra ilk kez İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmeye başlandı. Müze uzmanı Elvan Tural Tercan, "İlki Roma dönemine ait 2 bin yıllık, ikincisi Helenistik döneme ait 2 bin 300 yıllık eser" dedi.

Anadolu'nun ilksel halklarının doğa tanrısı, Helen dünyasında tanrı 'Zeus' ile ölümlü 'Semele'nin oğlu 'Dionysos'a ait heykel başları, İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmeye başlandı. Eğlenceyi, tiyatroyu, medeniyeti ve barışı temsil eden doğa tanrısı 'Dionysos'a ait heykel başlarından ilki, Efes Antik Kenti'nde 1930 yılında bulundu. 92 yıl boyunca müzenin deposunda korunan eser, ilk kez tarih tutkunları için izlenime sunuldu. Saçları ortadan ayrık, burnu kırık, sağ kaşında zedelenmeler olan 20 santimetre uzunluğundaki eser, fuayede cam fanusta yer aldı. 'Dionysos'un diğer heykel başının ise 18 santimetre uzunluğunda ve Helenistik döneme ait olduğu belirtildi. Müzeye geliş zamanı bilinmeyen, yine korunması için depoya kaldırılan bu eser de ilk kez sergilendi.

'HER İKİSİ DE MERMER MALZEMEDEN YAPILMIŞ'

Eserler hakkında bilgi veren müze uzmanı Elvan Tural Tercan, "Doğa tanrısı 'Dionysos'a ait 2 heykel başı. İlki Roma dönemine ait 2 bin yıllık bir eser. İkincisi Helenistik döneme ait 2 bin 300 yıllık eser. Her ikisi de mermer malzemeden yapılmıştır. İlki Efes Antik Kenti'nden 1930 yılında müzemize geldi. Koruma amaçlı depoya alındı. 92 yıl sonra sergiye çıktı. Diğer heykel başı da bölgemizden geldi. Anadolulu, meyve ağaçlarıyla ilişkili bir tanrı. Bu nedenle adına festivaller düzenlenmiş" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dionysos
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ ADAYI YAZARDAN YENİ KİTAP: TESLİMİYET PSİKOLOJİSİ
NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ ADAYI YAZARDAN YENİ KİTAP: TESLİMİYET PSİKOLOJİSİ
SAKÜDER’DEN 30 AĞUSTOS SERGİSİ
SAKÜDER’DEN 30 AĞUSTOS SERGİSİ
Bakan Ersoy: 88 vakıf eseri restore ediliyor
Bakan Ersoy: 88 vakıf eseri restore ediliyor
Neden Geldim Amerika'ya Toronto ve Orlando'da!
Neden Geldim Amerika'ya Toronto ve Orlando'da!
Konya'da Türk tarihine ışık tutacak keşif: Türk adının geçtiği yazıt keşfedildi
Konya'da Türk tarihine ışık tutacak keşif: Türk adının geçtiği yazıt keşfedildi
Bandırma'da İbranice yazılı dini kitap ele geçirildi
Bandırma'da İbranice yazılı dini kitap ele geçirildi
Diyarbakır'da tarihi surlarda 1500 yıllık kandil bulundu
Diyarbakır'da tarihi surlarda 1500 yıllık kandil bulundu
BAŞKAN ŞAHİN GASTROANTEP İÇİN BASIN MENSUPLARIYLA BİR ARAYA GELDİ
BAŞKAN ŞAHİN GASTROANTEP İÇİN BASIN MENSUPLARIYLA BİR ARAYA GELDİ
BİR FESTİVAL
BİR FESTİVAL

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول