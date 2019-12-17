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Diyarbakır surlarının korunması için turizm zabıtası talebi

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki 5 bin yıllık tarihi Diyarbakır surlarının tahrip edilmesi ve taşlarının çalındığı iddiaları üzerine kent sakinleri, turizm zabıtası kurulmasını talep etti.

Diyarbakır surlarının korunması için turizm zabıtası talebi

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki 5 bin yıllık tarihi Diyarbakır surlarının tahrip edilmesi ve taşlarının çalındığı iddiaları üzerine kent sakinleri, turizm zabıtası kurulmasını talep etti.

17 Aralık 2019 Salı 11:47
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Diyarbakır surlarının korunması için turizm zabıtası talebi

DİYARBAKIR - MÖ 3000-4000 yıllarında Huriler tarafından inşa edildiği kabul edilen 5 bin 800 metre uzunluğundaki tarihi Diyarbakır surları, Çin Seddi'nden sonra doğal bütünlüğü bozulmadan günümüze kadar gelen dünyanın en uzun ikinci suru olarak kabul ediliyor. Tarihi zenginliğin yanında görsel güzelliğiyle de turistlerin ilgisini çeken UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Diyarbakır surlarının bilinçsizce tahrip edilmesine tepki gösteren kent sakinleri, surların özel bir ekip tarafından korunması talebinde bulundu.

SUR TAŞLARINI ÇALANLAR GÖZALTINDA

Surların tahrip edildiği iddiaları üzerine harekete geçen polis ekipleri, yapılan incelemelerin ardından surları tahrip eden şüphelileri tespit ederek gözaltına aldı. Olayla ilgili Vali ve Büyükşehir Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu: “UNESCO Dünya Kültür Mirası, Diyarbakır’ın kalbi ve insanlık tarihinin tanığı surları tahrip edenler emniyet birimlerimizce gözaltına alınmış ve haklarında adli tahkikat başlatılmıştır. Surlara zarar veren ve tahrip edenlere karşı kararlılıkla mücadele edilecektir.”

SURLAR İÇİN 13 MİLYON 500 BİN TL BÜTÇE AYRILDI

Öte yandan, Diyarbakır Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır surlarının bakım ve onarımı ile koruma altına alınması için de çalışma başlattı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, yaptığı açıklamada, 13 milyon 500 bin TL yatırım bedeliyle surların ve burçların bakım, onarım ve sur etrafının ışıklandırması projesini 2020 yılının ilk çeyreğinde hayata geçireceklerini ifade etti.

MOBİLİZE TURİZM ZABITASI TALEBİ

Tahrip edilen ve taşları çalınan Diyarbakır surları için sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar ise mobilize turizm zabıtası talebinde bulundu. Diyarbakır Kültür, Turizm ve Musiki Derneği Başkanı Kenan Aksu, sur taşlarının çalınmaması ve surun korunması için tedbir alınması gerektiğini belirterek, çözümün turizm zabıtası veya turizm polis biriminin kurulmasında olduğunu söyledi. Aksu, "Bunun çözümü hırsızı yakalamak değil, bunun çözümü, onarımın yapılması, turizm zabıtası veya turizm polisinin kurulması gerekir ki sürekli kontrol altına alınabilsin" dedi.

Kent sakinlerinden Ömer Toprak da, tarihi surların 5 bin yıldır Diyarbakır’a bir miras olarak kaldığını belirterek, suru tahrip edip, taşları çalanların engellenmesi gerektiğini söyledi.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler EğitimBilim Ve Kültür Örgütü
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