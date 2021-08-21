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Dinçer Taşdemir'in yeni kitabı "RAYLARIN KIYISINDA" çıktı..

Daha önce bir şiir kitabı ve "Kelleci Fırını" öykü kitabını çıkaran edebiyat öğrenmeni Dinçer Taşdemir'in Klaros Yayınları'ndan çıkan "Rayların Kıyısında" adlı romanı okurlarla buluştu.

21 Ağustos 2021 Cumartesi 12:55
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Dinçer Taşdemir'in yeni kitabı "RAYLARIN KIYISINDA" çıktı..

HASRET DİLEK DELİER

MANİSA

Kitapseverler tarafından yoğun ilgi gören eserin, kentsel dönüşümün gözden ıraklaştırılan sahne arkalarına bakması ise oldukça dikkat çekici..

Her şehirde varlar; Rayların kıyısında yaşayanlar... Kenara itilenler var, mecburiyetten kenara çekilenler var. Rayların Kıyısında kitabı şehirlerin kentsel sahnesinin kenarlarına bakıyor. 

Yazarın kitabından bir pasajla sizleri başbaşa bırakıyorum.. 

"Rayların karşı kıyısına kondurulan yüksek katlı binaların azametli, şaşalı görüntüsüyle; beri kıyısında boynunu bükmüş, duvarları boyasız hatta sıvasız evlerin dağınık görüntüsü müthiş bir tezat oluşturuyordu. Hafif bir rüzgarda bile uçacakmış gibi duran çatıları, etrafı duvarsız ya da çitsiz bahçelerinin bir köşesinde gün aşırı tutuşturulan tandırlarından yükselen dumanları, karanlık çağlara rahmet okutacak karanlık ve ürkütücü sokakları, köstebek yuvalarını andıran cüzzamlı yolları, seçimden seçime büyük nümayişlerle yapılan sözüm ona parklarıyla üvey bir evlattan farksız görünüyordu rayların beri kıyısı. Her saat başı gelip geçen trenler olmasa, bu iki dünya arasına çekilmiş utanç çizgisinden farksızdı raylar."

RAYLARIN KIYISINDA Klaros Shopier dükkanında  raflarda.

Önce Vatan Gazetesi

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