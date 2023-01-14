Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.984,86
ALTIN
1.159,98
DOLAR
18,79
STERLİN
22,99
EURO
20,37
İstanbul Kent Üniversitesi 12 Öğretim-Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul Kent Üniversitesi 12...
Marmaray ve Başkentray tren setlerindeki reklam alanları kiraya verilecek
Marmaray ve Başkentray tren...
Beykent Üniversitesi Araştırma Görevlisi alıyor
Beykent Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Didim'de 5 yıldızlı otel kompleksi satışa çıktı
Didim'de 5 yıldızlı otel...
İçişleri Bakanlığı 300 İl Planlama Uzman Yardımcısı alınacak
İçişleri Bakanlığı 300 İl...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Dijital hayvanlar alemi sergisi AKM'de açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla hayata geçirilen holografik ve dijital hayvanlar alemi sergisi DigiZoo, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluştu. 

14 Ocak 2023 Cumartesi 16:37
Dijital hayvanlar alemi sergisi AKM'de açıldı

Sergi, dünyanın çeşitli coğrafyalarında yaşayan 30 hayvanı, doğal yaşam alanlarından koparmadan ziyaretçilerle buluşturuyor.
Sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Digizoo Kreatif Direktörü Aret Yıldız, serginin çok katmanlı bir teknolojik deneyim yaşattığına değinerek, "Projenin çıkış amacı hayvanları doğal ortamından çıkartmadan insanlarla nasıl buluşturabiliriz fikrinden ortaya çıktı." dedi.
Yıldız, projenin Polyvision Animasyon Stüdyosu tarafından 12 animasyon tasarımcısının çalışmaları sonucunda ortaya çıktığını ifade ederek, "Nesli tükenmiş hayvanları da daha yakından tanımaya imkan sağlayan sergi, teknolojinin gücüyle hayvanlarla bağ kurmanın yenilikçi bir yolunu sunuyor. Sergiyi gezenler, holografik hayvanların dünyasını keşfetmenin yanı sıra dijital bir köpeği sevip besleyebilecek, özel bir tünelde denizaltı ambiyansı yaşayacak ve yağmur ormanlarına kısa bir tur yapacak." diye konuştu.
Sergi, pazartesi hariç her gün 10:00 - 19:00 arası Çok Amaçlı Salon'da ücretsiz gezilebilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Dijital Hayvanlar Alemi SergisiAKMSergi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BU GÜZEL BULUŞMANIN TEK SUÇLUSU SANAT!
BU GÜZEL BULUŞMANIN TEK SUÇLUSU SANAT!
“Geri Dön / Come Back”  Konstantinos Kavafis’e İthaf 
“Geri Dön / Come Back”  Konstantinos Kavafis’e İthaf 
Ziyaretçi rekoru kıran İshak Paşa Sarayı restore edilecek
Ziyaretçi rekoru kıran İshak Paşa Sarayı restore edilecek
Yaşama Bağımlılanmayın!
Yaşama Bağımlılanmayın!
Nef Sanat’tan Muazzam Bir Konser…
Nef Sanat’tan Muazzam Bir Konser…
YİNE YENİ YENİDEN KABARE…
YİNE YENİ YENİDEN KABARE…
İNSANLIĞA İLK DEFA BU DENLİ KAPSAMLI SUNULAN KİTAP
İNSANLIĞA İLK DEFA BU DENLİ KAPSAMLI SUNULAN KİTAP
Restorasyonu süren Selimiye'de iç mekan çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor
Restorasyonu süren Selimiye'de iç mekan çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor
Topkapı Sarayı'ndaki 165 yıllık Mecidiye Köşkü ilk kez ziyarete açılacak
Topkapı Sarayı'ndaki 165 yıllık Mecidiye Köşkü ilk kez ziyarete açılacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi