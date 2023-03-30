Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.985,92
ALTIN
1.214,12
DOLAR
19,17
STERLİN
23,73
EURO
20,91
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alım ilanı
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İzmir Bakırçay Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi Sözleşmeli...
Trakya Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Trakya Üniversitesi Sözleşmeli personel...
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden ofis ve işyeri satış ihalesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden ofis...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Dicle Çiftçi ‘’Eve Giren Güneş Kadar Güneşleniyorum’’ 1 Nisan Tarihine Kadar İzlenebilir

Dicle Çiftçi’nin güneş ve gün ışığı temalarından yola çıkarak hayata geçirdiği son sergisi “Eve Giren Güneş Kadar Güneşleniyorum”, açılışı yapıldığı 4 Şubat sonrası bölgede yaşanan deprem nedeniyle geçici bir süre izlenime kapatıldı.

30 Mart 2023 Perşembe 14:47
1 Okunma
Dicle Çiftçi ‘’Eve Giren Güneş Kadar Güneşleniyorum’’ 1 Nisan Tarihine Kadar İzlenebilir

ADANA- Sanatçının üretimine kapsamlı bir bakış olanağı sunan eserler Pandemi sürecinde herkesin evlere kapanmasıyla, tam da gün ışığından yoksun kaldığımız ve ona ihtiyaç duyduğumuz sırada güneş ve gün ışığıyla derin bir bağ kurarak bu temayı sıklıkla kullanıyor. Doğal gün ışığının bize verdiği mutluluk, huzur ve güven duygusu, güneşi göremediğimiz anda hissedilen güvensizlik Çiftçi’nin ilham noktalarını oluştururken sanatçı bir yandan binlerce yıldır insanlar için çok mühim ve hatta tapınılası bir yere sahip olan güneşin neden ve nasıl bu kadar önemli hâle geldiği konusunu sorguluyor. Pencereden yansıyan ışıkla yetinmek zorunda kalan, kendi dünyasına çekilmiş kadın figürler sanatçının çalışmalarında sıklıkla yer ediniyor.

Gün ışığından uzak kalmasıyla bölünen iki farklı kimliğiyle karşılaşan sanatçı, bu ikiliği sergi mekânına da taşıyor. Giriş katını huzur, güven ve iyi hissettiren enerjiyle, gün ışığıyla ve güneşle betimlerken, alt katı pandemi süresince hissettiği ve sergiden önce zaman geçirip, burada üretmeye devam ettiği daha melankolik, hatta huzursuz işlerle sarıyor. Bu ifade biçimiyle zihni ve hislerini aktarmaya çalışıyor. Hem atölyesine hem de iç dünyasına izleyiciyi de davet ederek mekânı dönüştürüyor.

HABER: MERVE ELÇİ 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Güneş Ve Gün ışığıDicle ÇiftçİEve Giren Güneş Kadar Güneşleniyorum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“The Flash” 16 Haziran’da Vizyonda!
“The Flash” 16 Haziran’da Vizyonda!
CRR 2023-2024 Konser Sezonu 5 Nisan’da Başlıyor
CRR 2023-2024 Konser Sezonu 5 Nisan’da Başlıyor
Yeni Netflıx Dizisi Kübra’nın Setinden İlk Görsel Paylaşıldı
Yeni Netflıx Dizisi Kübra’nın Setinden İlk Görsel Paylaşıldı
Rafadan Tayfa Park Afyon Avm’de Çocuklarla Buluşuyor
Rafadan Tayfa Park Afyon Avm’de Çocuklarla Buluşuyor
Kalyon Kültür 7’den 70’e Herkesi Atölyelerine Bekliyor
Kalyon Kültür 7’den 70’e Herkesi Atölyelerine Bekliyor
Dijital Sezgiler / Dıgıtal Serendıpıty’ Sergisi  19 Nisan 2023  Tarihine Kadar Devam Edecek
Dijital Sezgiler / Dıgıtal Serendıpıty’ Sergisi  19 Nisan 2023  Tarihine Kadar Devam Edecek
Trakya Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi İki Ayda 17 Binden Fazla Ziyaretçi Ağırladı
Trakya Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi İki Ayda 17 Binden Fazla Ziyaretçi Ağırladı
Komediseverlerin İlgisini Çekmeyi Hedefleyen "Belki Evet, Belki Hayır" Vizyona Giriyor
Komediseverlerin İlgisini Çekmeyi Hedefleyen "Belki Evet, Belki Hayır" Vizyona Giriyor
Ayşe Dündar, Kelimeleri Sanatsal Bir Şekilde Satırlarına İşliyor!
Ayşe Dündar, Kelimeleri Sanatsal Bir Şekilde Satırlarına İşliyor!

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi