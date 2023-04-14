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Devrim Erbil’in Neonist sergisi 30 Nisan’a kadar uzatıldı

14 Nisan 2023 Cuma 17:58
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Devrim Erbil’in Neonist sergisi 30 Nisan’a kadar uzatıldı

İSTANBUL- İçinde bulunduğu lokasyonların kültürünü yansıtan mimari yapılara değer katarak yaşam stili belirleyen The Stay grubunun en yeni oteli The Stay Boulevard Nişantaşı, 26 Ocak’tan bu yana dünyaca ünlü ressam Devrim Erbil’in Neonist by Devrim Erbil sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçının en geniş NFT kolleksiyonunu orijinal, giclee ve limtli seri eserleri ile birlikte sanatseverlerle buluşturan ve Renko London organizasyonu, Renk Erbil küratörlüğünde, Erbil Kare ve The Stay Boulevard Hotel proje ortaklığıyla hayata geçen serginin ziyaret süresi uzatıldı. Sergi sanat severlerin gösterdiği yoğun ilgi nedeniyle 30 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek.

Neonist by Devrim Erbil sergisi, sanatçının ilk kez Londra’yı resmettiği ‘Londra Bir Rüya Gibi’ eseri ve limitli serilerinin yer aldığı ve Londra’da on binlerce kişi tarafından ziyaret edilen sergisinden sonraki en geniş NFT koleksiyonunu içeriyor. Sergi kapsamında hepsi neon konsept içeren 281 eser ve 321 parça NFT kolleksiyonu sanatseverlerle buluşuyor.

Sergiyi ziyaret edecek sanatseverlere birlikte dijital olarak dünya çapında erişilebilir olan organizasyona iştirak edecek olan katılımcılar, orijinal eselerle birlikte NFT dijital esere www.renkolondon.com adresinden teklif verebiliyor. Serginin “masterpiece” eseri 120 cm/180 cm Neon Istanbul yağlı boya tablosunun NFT versiyonu Amerikalı ünlü dijital sanatçı Silly Gabe ve Devrim Erbil’in ortak çalışmasıyla üretiliyor. Daha önce London Like A Dream eserinde de birlikte çalışan iki ünlü sanatçı Londra sonrasında İstanbul konseptinde yeni bir calışmaya imza atıyor.

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ 

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Anahtar Kelimeler:
Devrim Erbilin Neonist Sergisi
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