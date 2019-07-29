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Devrek bastonu gençlerin elinde hayat buluyor

Zonguldak’ta, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Kültürümü Yaşıyorum’ projesi kapsamında unutulmaya yüz tutmuş kültürel sanatlar tekrar gün yüzüne çıkarılıyor. Proje kapsamında 15 kursiyere ‘Devrek bastonu’ yapımı kursu veriliyor. Genç kursiyerlerin elinde yeniden hayat bulan Devrek Bastonu sanatının, kursiyerlerin sayesinde yeniden canlanması bekleniyor.

Devrek bastonu gençlerin elinde hayat buluyor

Zonguldak’ta, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Kültürümü Yaşıyorum’ projesi kapsamında unutulmaya yüz tutmuş kültürel sanatlar tekrar gün yüzüne çıkarılıyor. Proje kapsamında 15 kursiyere ‘Devrek bastonu’ yapımı kursu veriliyor. Genç kursiyerlerin elinde yeniden hayat bulan Devrek Bastonu sanatının, kursiyerlerin sayesinde yeniden canlanması bekleniyor.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:41
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Devrek bastonu gençlerin elinde hayat buluyor

ZONGULDAK - Çalışma İş Kurumu ve Fatih Halk Eğitim Merkezi’nin de desteğiyle açılan kursa katılan 15 kursiyere, usta öğretici Fatih Kudatmış tarafından baston yapımı eğitimi verilmeye başlandı. 8 Temmuz’da başlayan ve 10 Kasım’da sonra erecek kursa katılan kursiyerlere, İş-Kur tarafından kurs boyunca sigortaları ödenerek günlük 30 lira yevmiye de veriliyor. Dünyaca ünlü olmasına rağmen gün geçtikçe zanaatkârları azalan ve ustaların çırak bulmakta zorlandığı Devrek bastonu, kurs sayesinde gençlerin elinde hayat bulmaya başladı. Baston yapımını, en başından en sonuna kadar titizlikle öğrenen gençler, böylece hem meslek sahibi oluyor hem de unutulmaya yüz tutmuş kültürel mirası yaşatıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, gençlerin sosyal ve kültürel hayatlarına katkıda bulunmak amacıyla faaliyetler gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu anlamda dünyaca ünlü Devrek bastonunun yapımını yeni nesillere öğretmenin önemini fark ettiklerin anlatan Yüksel, “Devrek bastonu dünyada tanınan bir baston. Bununla ilgili ne yapabiliriz düşüncesiyle el sanatları akademisinde böyle bir faaliyet gerçekleştirebileceğimize kanaat ett,l. ‘Kültürümü yaşıyorum’ projesiyle diğer kurumlarımızla birlikte ortaklaşa bir proje düşündük. Gençlerimiz burada hem bastonculukla ilgili eğitimleri alıyorlar hem de ileriye yönelik olarak meslek öğreniyorlar” dedi.

KURSİYERLER MUTLU

Kursiyerlerden Murat Uncu (30), Devrek bastonunun işlemesi ve figürleriyle diğer bastonlardan çok farklı olduğunu söyledi. Böyle bir zanaatı öğrenmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Uncu, “Unutulmaya yüz tutmuş bastonu yapmayı öğrenmek çok güzel. Merak ettiğim bir beceriydi. Öğrendiğimiz şekilde desenler yapıyoruz bastonlara. Çok güzel bir şey. Bu meslekler gençlerin unuttuğu meslekler. Biz bunları öğrenmekten mutluyuz.  Bu bir genç için meslek olabilir, ek iş olabilir. Ciddi bir emek gerektiren bir iş” diye konuştu.

Eda Özdemir (23) ise baston yapımının tüm inceliklerini kursta öğrenme fırsatı yakaladığı için çok mutlu olduğunu söyleyerek, bunu ileride meslek olarak yapmayı planladığını anlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Devrek BastonuGençlerZonguldak
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