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Devekuşu Kabare Ataşehir’e taşınıyor

Ataşehir’i kültür-sanatla anılan bir kent haline getirdiklerini vurgulayan CHP Ataşehir Belediye Başkan Adayı Battal İlgezdi’nin gelecek dönemde vadettiği 22 proje arasında yer alan Devekuşu Kabare ve Tiyatro Salonu Ataşehir’e taşınıyor.

Devekuşu Kabare Ataşehir’e taşınıyor

Ataşehir’i kültür-sanatla anılan bir kent haline getirdiklerini vurgulayan CHP Ataşehir Belediye Başkan Adayı Battal İlgezdi’nin gelecek dönemde vadettiği 22 proje arasında yer alan Devekuşu Kabare ve Tiyatro Salonu Ataşehir’e taşınıyor.

22 Mart 2019 Cuma 16:40
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Devekuşu Kabare Ataşehir’e taşınıyor

İSTANBUL - Türk Tiyatro tarihimizin en önemli kilometre taşlarından biri olan Devekuşu Kabare Tiyatrosu, Ataşehir Atatürk Mahallesi’nde yeniden hayat bulacak. Battal İlgezdi’nin yeni dönemdeki projesiyle; Ataşehirliler ve İstanbullular gülme, kahkaha ve hicivle buluşmak için yepyeni bir merkez kazanacak.

Birbirinden renkli, eğlenceli kabarelerin sergileneceği tiyatro salonunda dönemin Devekuşu Kabare Tiyatrosu’na ait parçaların yer alacağı bir de müze de olacak. Bin 700 metrekare alana yapılacak merkezde; 300 kişi kapasiteli kabare tiyatrosu, müze, sergi alanı, fuaye alanı, açık seyir terası ve kafe bulunacak.

DEVEKUŞU KABARE TİYATRO TOPLULUĞU

Haldun Taner öncülüğünde Zeki Alasya ve Metin Akpınar tarafından 1967 yılında kurulan ve 1992’de kapanan Devekuşu Kabare tiyatro topluluğu, Türk Tiyatrosu’nda 70’lere ve 80’lere damgasını vurmuştu. Sahnelediği politik oyunlarla; hem ülke gündemi hem de yaşanan yozluklar ve çarpıklıklar mizahi bir dille eleştirilir, izleyicileri kahkahalara sürüklemişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Devekuşu KabareAtaşehir
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