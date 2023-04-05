“Derviş” dans gösterisi bir kez daha sahnede

İSTANBUL- Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan, Devlet Halk Dansları Topluluğu’nun sahneye taşıdığı “Derviş”, 13 Nisan Perşembe günü Atatürk Kültür Merkezi AKM Tiyatro Salonunda sanatseverlerle buluşacak. AKM’de ilk kez 27 Aralık’ta sahnelenen ve büyük beğeni toplayan gösteri, büyük ozanın eşsiz mirasına saygı duruşu niteliği taşıyor.

Sevginin, barışın ve dostluğun dili

Senaryosunu İskender Pala'nın yazdığı, genel sanat yönetmenliğini Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı'nın üstlendiği "Derviş", Yıldız Çankaya Sargın'ın sanat yönetmenliğinde seyircinin karşısına çıkıyor. 80 dansçının yer aldığı gösteri, Taptuk Dergâhı’na girmeden önce bir Anadolu köylüsü olarak yola çıkan Yunus'u, dergâhta olgunlaşan Allah sevgisini, aşk ve güzel ahlâkla ilgili düşüncelerini, İslam tasavvufunu işleyerek yücelişini ve Yunus’tan bugüne ulaşan sevgi, barış ve dostluk dilinin ilâhîlerini, türkülerini, şiirlerini çok yönlü bir sahne uygulaması ile sunuyor. Yunus Emre’nin sevgiyi, aşkı ve gerçeği arama çabasını anlatan temsilin arka planında “Anadolu Türklüğü”nün Moğol akın ve yağmalarıyla ortaya çıkan kıtlık ve kuraklıklarla mücadelesi görülürken, Yunus Emre'nin yaşam öyküsü üç ayrı zaman diliminde anlatılıyor.

HABER: SELÇUK BULUT