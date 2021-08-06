DERAY YURDAKUL’DAN ‘NÖBETÇİ GÖZYAŞLARI’

HABER: NEDRET HOTUN

Deray Yurtdakul’un iyi insan olmak üzerine yazdığı denemeler ‘Nöbetçi Gözyaşları’ adıyla okurla buluştu.

Mihenk Kitap’tan çıkan eser, bazen hüzün bazen de mutluluk barındıran duygularını akıl süzgecinden geçirip yüreği ile harmanlayanlar için yazıldı.

Her bir cümlesinde kalbinize ve ruhunuza dokunacak bir şeyler bulabileceğiniz eserin editörlüğünü Ahsen İlhan yaptı.

Yazar Deray Yurdakul kitabın aile bağları, ilişkiler, duygu ve mantık arasındaki ikilemler, sosyal medya ve en çok da ‘iyi insan olmak’ erdemi üzerine yazılı denemeler ve aforizmalardan oluştuğunu söyledi.

Yurdakul ‘ uzun yıllardır içinde bulunduğum çalışma hayatı, aldığım kişisel gelişim eğitimleri, aile dostluk ilişkilerim, danışmanlık yaptığım kişilerde ve sosyal sorumluluktan çok vicdani sorumluluk dediğim huzurevi, sergi evleri, rehabilitsyon merkezlerindeki ziyaretlerimden edindiğim gözlemleri farkındalık oluşturabilmek umudu ile yazıya aktarmaya çalıştım’ ifadelerini kullandı.

Yurdakul, kalemime güç veren yüreğime, o yüreği besleyen önce aileme, sonra dostlarıma, danışanlarıma, okurlarıma teşekkür ederim’ dedi.